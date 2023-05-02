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З річки на Закарпатті дістали потопельника в гідрокостюмі: перетинав кордон

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 2 травня 2023, 13:41
З річки на Закарпатті дістали потопельника в гідрокостюмі: перетинав кордон
Фото: ДПСУ

З річки Тиса на Закарпатті дістали тіло жителя Дніпропетровщини. Імовірно, чоловік у гідрокостюмі намагався незаконно перетнути кордон із Румунією.

Джерело: пресслужба Державної прикордонної служби 

Деталі: Про потопельника повідомив чоловік, який рибалив у селищі Буштино. 

У загиблого знайшли паспорт громадянина України та посвідчення водія. Згідно з документами, чоловік був зареєстрований у Дніпропетровській області. Тіло виявили нижче за течією від ділянки, де по річці проходить кордон між Україною та Румунією. 

Як зазначають прикордонники, найімовірніше, потопельник загинув під час спроби незаконно перетнути державний кордон через Тису.

У ДПСУ повідомили, що це вже 16 потопельник, виявлений у Тисі на ділянках кордону з Румунією та Угорщиною.

Теми: Прикордонна службакордонвода
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