Лідери Сербії та Косова поновили переговори про нормалізацію відносин

Президент Сербії Александар Вучич і прем'єр-міністр Косова Альбін Курті зустрілися у вівторок, 2 травня, в Брюсселі, щоб продовжити переговори про реалізацію підтриманого Євросоюзом плану про нормалізацію відносин.

Про це повідомляє агентство AP, пише "Європейська правда".

Очікується, що в ході зустрічі буде ухвалена декларація про понад 1600 осіб, які досі офіційно вважаються зниклими безвісти з часів війни 1998-99 років. Косово звинувачує Сербію у приховуванні їхнього місцеперебування.

Також буде обговорено перший проєкт статуту про створення Співтовариства муніципалітетів із сербською більшістю в Косові, на чому наполягає Сербія. У Белграді заявляють, що прогрес у переговорах неможливий доти, доки не буде вирішене це питання.

Попередня зустріч лідерів Сербії та Косова відбулась у лютому. Тоді Вучич і Курті погодились на запропонований ЄС план про припинення багатомісячної політичної кризи. У березні на саміті у Північній Македонії Белград і Приштина попередньо домовилися про те, як реалізувати цей план.

Лише деякі з домовленостей, досягнутих між двома країнами в ході 12-річних переговорів за сприяння ЄС, були виконані. Брюссель і США часто втручаються, щоб заспокоїти напружену ситуацію між Белградом і Приштиною, особливо після російського вторгнення в Україну.

Спеціальний представник ЄС з питань діалогу Белграда і Приштини та інших західнобалканських питань Мирослав Лайчак заявив, що зустріч у вівторок є "вирішальним кроком уперед, і важливо уникати будь-яких дій, які можуть погіршити атмосферу".

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Нагадаємо, 27 лютого глава зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель опублікував повний текст пропозиції Євросоюзу щодо нормалізації відносин між Косовом та Сербією. Вона містить пункти про взаємне визнання документів і державних символів, а також згоду Белграда не перешкоджати Приштині вступати до міжнародних організацій.

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