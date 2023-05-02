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Лідери Сербії та Косова поновили переговори про нормалізацію відносин

"Європейська правда"Вівторок, 2 травня 2023, 15:33

Президент Сербії Александар Вучич і прем'єр-міністр Косова Альбін Курті зустрілися у вівторок, 2 травня, в Брюсселі, щоб продовжити переговори про реалізацію підтриманого Євросоюзом плану про нормалізацію відносин.

Про це повідомляє агентство AP, пише "Європейська правда".

Очікується, що в ході зустрічі буде ухвалена декларація про понад 1600 осіб, які досі офіційно вважаються зниклими безвісти з часів війни 1998-99 років. Косово звинувачує Сербію у приховуванні їхнього місцеперебування.

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Також буде обговорено перший проєкт статуту про створення Співтовариства муніципалітетів із сербською більшістю в Косові, на чому наполягає Сербія. У Белграді заявляють, що прогрес у переговорах неможливий доти, доки не буде вирішене це питання.

Попередня зустріч лідерів Сербії та Косова відбулась у лютому. Тоді Вучич і Курті погодились на запропонований ЄС план про припинення багатомісячної політичної кризи. У березні на саміті у Північній Македонії Белград і Приштина попередньо домовилися про те, як реалізувати цей план.

Лише деякі з домовленостей, досягнутих між двома країнами в ході 12-річних переговорів за сприяння ЄС, були виконані. Брюссель і США часто втручаються, щоб заспокоїти напружену ситуацію між Белградом і Приштиною, особливо після російського вторгнення в Україну.

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Спеціальний представник ЄС з питань діалогу Белграда і Приштини та інших західнобалканських питань Мирослав Лайчак заявив, що зустріч у вівторок є "вирішальним кроком уперед, і важливо уникати будь-яких дій, які можуть погіршити атмосферу".

Нагадаємо, 27 лютого глава зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель опублікував повний текст пропозиції Євросоюзу щодо нормалізації відносин між Косовом та Сербією. Вона містить пункти про взаємне визнання документів і державних символів, а також згоду Белграда не перешкоджати Приштині вступати до міжнародних організацій. 

Читайте також: Вибори без виборців: як Сербія отримала привід зірвати план ЄС по примиренню з Косовом

Теми: СербіяКосово
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