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Лидеры Сербии и Косова возобновили переговоры о нормализации отношений

"Европейская правда"Вторник, 2 мая 2023, 15:33

Президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Косова Альбин Курти встретились во вторник, 2 мая, в Брюсселе, чтобы продолжить переговоры о реализации поддержанного Евросоюзом плана по нормализации отношений.

Об этом сообщает агентство AP, пишет "Европейская правда".

Ожидается, что в ходе встречи будет принята декларация о более 1600 человек, которые до сих пор официально считаются пропавшими без вести со времен войны 1998-99 годов. Косово обвиняет Сербию в сокрытии их местонахождения.

Также будет обсуждаться первый проект устава о создании Сообщества муниципалитетов с сербским большинством в Косове, на чем настаивает Сербия. В Белграде заявляют, что прогресс в переговорах невозможен до тех пор, пока не будет решен этот вопрос.

Предыдущая встреча лидеров Сербии и Косова состоялась в феврале. Тогда Вучич и Курти согласились на предложенный ЕС план о прекращении многомесячного политического кризиса. В марте на саммите в Северной Македонии Белград и Приштина предварительно договорились о том, как реализовать этот план.

Лишь некоторые из договоренностей, достигнутых между двумя странами в ходе 12-летних переговоров при содействии ЕС, были выполнены. Брюссель и США часто вмешиваются, чтобы успокоить напряженную ситуацию между Белградом и Приштиной, особенно после российского вторжения в Украину.

Специальный представитель ЕС по вопросам диалога Белграда и Приштины и другим западнобалканским вопросам Мирослав Лайчак назвал встречу во вторник "решающим шагом вперед" и сказал, что "важно избегать любых действий, которые могут ухудшить атмосферу".

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Напомним, 27 февраля глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель опубликовал полный текст предложения Евросоюза по нормализации отношений между Косовом и Сербией. Оно содержит пункты о взаимном признании документов и государственных символов, а также согласие Белграда не препятствовать Приштине вступать в международные организации.

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Темы: СербияКосово
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