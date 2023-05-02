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Прем'єр Польщі відреагував на погрози польському послу в Москві

"Європейська правда"Вівторок, 2 травня 2023, 22:45
Прем'єр Польщі відреагував на погрози польському послу в Москві
МАТЕУШ МОРАВЕЦЬКИЙ. ФОТО З ЙОГО FACEBOOK-СТОРІНКИ

Погрози Росії на адресу польського посла в Москві треба сприймати серйозно, але важливо не дати себе залякати.

Про це заявив глава польського уряду Матеуш Моравецький  під час візиту до Вільнюса, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

"До всіх погроз, особливо з боку Росії, слід ставитися серйозно, але не варто дати себе залякати", – заявив Моравецький, відповідаючи на запитання про безпеку польського посла в Росії, який зазнає серйозних атак з боку кремлівської пропаганди.

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Прем’єр підкреслив, що польська дипломатія не піддасться тиску путінської пропаганди. 

"Як наш посол у Києві, який залишився (в українській столиці. – Ред.) одним з небагатьох у ці драматичні перші тижні (повномасштабного вторгнення. – Ред.), так само наш посол у Москві вистояв у дуже складних реаліях і обставинах, але не дозволяє себе залякати", – продовжив прем'єр-міністр Польщі.

Він зауважив, що своїми заявами Росія показує своє справжнє обличчя.

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"Країна, яка шантажує, погрожує і намагається нав'язати рішення, в цьому випадку ухвалені незалежним польським судом. Звичайно, ми усвідомлюємо, що ця справа важлива, але далеко не найважливіша, порівняно з викликами в Україні", – підкреслив польський прем'єр-міністр.

Днями колишній дитячий омбудсмен РФ Павел Астахов на російському державному телебаченні заявив, що вбивство послів є "в рамках міжнародного права", натякнувши конкретно на посла Польщі. 

У шоу Астахов нагадав, як минулого року облили червоною фарбою посла Росії в Польщі Сергєя Андрєєва. У зв'язку з цим Астахов висловив здивування, чому посол Польщі в Росії досі "не знайдений плаваючим у Москві-ріці".

МЗС Польщі у відповідь засудило заяву Астахова.

Між тим, Польща поки що не має наміру відкликати своїх дипломатів з Росії.

У суботу Варшава за погодженням з Міністерством закордонних справ заволоділо будівлею, де була розташована середня школа посольства Росії.

У зв’язку з цим 2 травня в МЗС Росії викликали тимчасового повіреного у справах Польщі, якому пригрозили відплатою.

Теми: ПольщаРосіявійна
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