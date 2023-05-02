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Премьер Польши отреагировал на угрозы польскому послу в Москве

"Европейская правда"Вторник, 2 мая 2023, 22:45
Премьер Польши отреагировал на угрозы польскому послу в Москве
МАТЕУШ МОРАВЕЦКИЙ. ФОТО С ЕГО FACEBOOK-СТРАНИЦЫ

Угрозы России в адрес польского посла в Москве надо воспринимать серьезно, но важно не дать себя запугать.

Об этом заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий во время визита в Вильнюс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

"Ко всем угрозам, особенно со стороны России, следует относиться серьезно, но не стоит дать себя запугать", – заявил Моравецкий, отвечая на вопрос о безопасности польского посла в России, который подвергается серьезным атакам со стороны кремлевской пропаганды.

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Премьер подчеркнул, что польская дипломатия не поддастся давлению путинской пропаганды. 

"Как наш посол в Киеве, который остался (в украинской столице. – Ред.) одним из немногих в эти драматические первые недели (полномасштабного вторжения. – Ред.), так же наш посол в Москве выстоял в очень сложных реалиях и обстоятельствах, но не позволяет себя запугать", – продолжил премьер-министр Польши.

Он отметил, что своими заявлениями Россия показывает свое истинное лицо.

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"Страна, которая шантажирует, угрожает и пытается навязать решения, в этом случае принятые независимым польским судом. Конечно, мы осознаем, что это дело важное, но далеко не самое важное, по сравнению с вызовами в Украине", – подчеркнул польский премьер-министр.\

На днях бывший детский омбудсмен РФ Павел Астахов на российском государственном телевидении заявил, что убийство послов является "в рамках международного права", намекнув конкретно на посла Польши. 

В шоу Астахов напомнил, как в прошлом году облили красной краской посла России в Польше Сергея Андреева. В связи с этим Астахов выразил недоумение, почему посол Польши в России до сих пор "не найден плавающим в Москве-реке".

МИД Польши в ответ осудил заявление Астахова.

Между тем, Польша пока не намерена отзывать своих дипломатов из России.

В субботу Варшава по согласованию с Министерством иностранных дел завладела зданием, где была расположена средняя школа посольства России.

В связи с этим 2 мая в МИД России вызвали временного поверенного в делах Польши, которому пригрозили возмездием.

Темы: ПольшаРосcиявойна
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