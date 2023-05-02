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Джонсон: Казати, що членство України в НАТО провокує Росію, – дурість

"Європейська правда"Вівторок, 2 травня 2023, 23:12
Джонсон: Казати, що членство України в НАТО провокує Росію, – дурість
БОРИС ДЖОНСОН. ФОТО: GETTY IMAGES

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає "дурістю" твердження російської пропаганди про те, що майбутній вступ України в Північноатлантичний Альянс може бути провокацією для РФ.

Про це Джонсон сказав у вівторок під час дебатів у британській Палаті громад, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PA Media.

На думку експрем’єра Британії, саміт Альянсу у Вільнюсі в липні цього року стане "важливим випробуванням готовності НАТО виконати свої давні обіцянки Україні".

Звертаючись до міністра закордонних справ Британії Джеймса Клеверлі, Джонсон спитав, чи згоден він, "що говорити, ніби членство України в НАТО може бути якоюсь провокацією для Росії, є дурістю".

"Адже (президент Росії Владімір – ред.) Путін показав, що він готовий робити, коли Україна не є членом НАТО і тому, що Україна не є членом НАТО", – додав він.

Експрем’єр Британії також закликав уряд запропонувати Україні необхідну підготовку до вступу якнайшвидше "заради ясності, стабільності й миру в Європі".

Очільник британського МЗС на це повторив, що "позиція НАТО щодо України однозначна", адже Україна отримала запрошення приєднатися до Альянсу.

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"Я думаю, що це неймовірно важливо, що це питання не знімається з порядку денного. Звичайно, провокацією була саме агресія Росії в Україні. Бажання України приєднатися до НАТО було цілком зрозумілою оборонною позицією через цю загрозу зі сходу", – додав Клеверлі.

Нагадаємо, 20 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Києва заявив, що на липневому саміті у Вільнюсі країни-члени Альянсу готуються обговорювати питання членства України та гарантії безпеки для неї, але головним питанням залишається забезпечення перемоги України у війні.

Водночас агентство DPA повідомило, що члени НАТО, зокрема Німеччина і США, поки не хочуть конкретних рішень у питанні членства України в Альянсі.

У свою чергу в Держдепі США заявили, що підтримують приєднання до НАТО нових членів, зокрема й України, однак наразі зосереджені на підтримці Києва у протидії російській агресії.

Теми: Борис ДжонсонНАТОУкраїнаРосія
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