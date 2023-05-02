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Джонсон: Казати, що членство України в НАТО провокує Росію, – дурість

"Європейська правда"Вівторок, 2 травня 2023, 23:12
Джонсон: Казати, що членство України в НАТО провокує Росію, – дурість
БОРИС ДЖОНСОН. ФОТО: GETTY IMAGES

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає "дурістю" твердження російської пропаганди про те, що майбутній вступ України в Північноатлантичний Альянс може бути провокацією для РФ.

Про це Джонсон сказав у вівторок під час дебатів у британській Палаті громад, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PA Media.

На думку експрем’єра Британії, саміт Альянсу у Вільнюсі в липні цього року стане "важливим випробуванням готовності НАТО виконати свої давні обіцянки Україні".

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Звертаючись до міністра закордонних справ Британії Джеймса Клеверлі, Джонсон спитав, чи згоден він, "що говорити, ніби членство України в НАТО може бути якоюсь провокацією для Росії, є дурістю".

"Адже (президент Росії Владімір – ред.) Путін показав, що він готовий робити, коли Україна не є членом НАТО і тому, що Україна не є членом НАТО", – додав він.

Експрем’єр Британії також закликав уряд запропонувати Україні необхідну підготовку до вступу якнайшвидше "заради ясності, стабільності й миру в Європі".

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Очільник британського МЗС на це повторив, що "позиція НАТО щодо України однозначна", адже Україна отримала запрошення приєднатися до Альянсу.

"Я думаю, що це неймовірно важливо, що це питання не знімається з порядку денного. Звичайно, провокацією була саме агресія Росії в Україні. Бажання України приєднатися до НАТО було цілком зрозумілою оборонною позицією через цю загрозу зі сходу", – додав Клеверлі.

Нагадаємо, 20 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Києва заявив, що на липневому саміті у Вільнюсі країни-члени Альянсу готуються обговорювати питання членства України та гарантії безпеки для неї, але головним питанням залишається забезпечення перемоги України у війні.

Водночас агентство DPA повідомило, що члени НАТО, зокрема Німеччина і США, поки не хочуть конкретних рішень у питанні членства України в Альянсі.

У свою чергу в Держдепі США заявили, що підтримують приєднання до НАТО нових членів, зокрема й України, однак наразі зосереджені на підтримці Києва у протидії російській агресії.

Теми: Борис ДжонсонНАТОУкраїнаРосія
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