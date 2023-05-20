Зеленський про день у Японії: Координуємо позиції з партнерами, готуємо нові кроки

Президент Володимир Зеленський заявив, що на полях саміту "Великої сімки" в Японії Україна з партнерами координує позиції та готує нові спільні кроки для перемоги у війні з Росією.

Джерело: Володимир Зеленський у зверненні до українців 20 травня

Пряма мова: "Сьогодні – перший день зустрічей та перемовин у Японії напередодні саміту "Сімки". Координуємо позиції з партнерами, готуємо нові спільні кроки.

Оборона: зброя, ППО, винищувачі – залучаємо якомога більше країн та лідерів заради України. Формула миру. Довготривалі програми підтримки України, фінанси та економіка".

Деталі: Український президент розповів про зустрічі з лідерами інших країн у Японії: прем'єр-міністрами Італії, Індії та Великої Британії, президентом Євроради, президентом Франції, канцлером Німеччини.

Нагадаємо: Президент України Володимир Зеленський особисто прибув на саміт "Великої сімки" в Хіросіму (Японія), хоча в РНБО запевняли, що він виступить на ньому онлайн.