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Зеленський про день у Японії: Координуємо позиції з партнерами, готуємо нові кроки

Олена РощінаСубота, 20 травня 2023, 18:16
Зеленський про день у Японії: Координуємо позиції з партнерами, готуємо нові кроки
Володимир Зеленський прибув до Японії, фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що на полях саміту "Великої сімки" в Японії Україна з партнерами координує позиції та готує нові спільні кроки для перемоги у війні з Росією.

Джерело: Володимир Зеленський у зверненні до українців 20 травня 

Пряма мова: "Сьогодні – перший день зустрічей та перемовин у Японії напередодні саміту "Сімки". Координуємо позиції з партнерами, готуємо нові спільні кроки.

Оборона: зброя, ППО, винищувачі – залучаємо якомога більше країн та лідерів заради України. Формула миру. Довготривалі програми підтримки України, фінанси та економіка". 

Деталі: Український президент розповів про зустрічі з лідерами інших країн у Японії: прем'єр-міністрами Італії, Індії та Великої Британії, президентом Євроради, президентом Франції, канцлером Німеччини

Нагадаємо: Президент України Володимир Зеленський особисто прибув на саміт "Великої сімки" в Хіросіму (Японія), хоча в РНБО запевняли, що він виступить на ньому онлайн.

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Теми: ЗеленськийЯпоніяG7допомога Україні
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