Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський про день у Японії: Координуємо позиції з партнерами, готуємо нові кроки

Олена РощінаСубота, 20 травня 2023, 18:16
Зеленський про день у Японії: Координуємо позиції з партнерами, готуємо нові кроки
Володимир Зеленський прибув до Японії, фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що на полях саміту "Великої сімки" в Японії Україна з партнерами координує позиції та готує нові спільні кроки для перемоги у війні з Росією.

Джерело: Володимир Зеленський у зверненні до українців 20 травня 

Пряма мова: "Сьогодні – перший день зустрічей та перемовин у Японії напередодні саміту "Сімки". Координуємо позиції з партнерами, готуємо нові спільні кроки.

Реклама:

Оборона: зброя, ППО, винищувачі – залучаємо якомога більше країн та лідерів заради України. Формула миру. Довготривалі програми підтримки України, фінанси та економіка". 

Деталі: Український президент розповів про зустрічі з лідерами інших країн у Японії: прем'єр-міністрами Італії, Індії та Великої Британії, президентом Євроради, президентом Франції, канцлером Німеччини

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Президент України Володимир Зеленський особисто прибув на саміт "Великої сімки" в Хіросіму (Японія), хоча в РНБО запевняли, що він виступить на ньому онлайн.

Теми: ЗеленськийЯпоніяG7допомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

Усі новини...
Зеленський
Тисячі осіб виїхали за кордон через хабарі, посадовці будуть відповідати − Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Останні новини
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, тривога в Києві
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
Усі новини...
Реклама: