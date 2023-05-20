Зеленский о дне в Японии: Координируем позиции с партнерами, готовим новые шаги

Президент Владимир Зеленский заявил, что на полях саммита "Большой семерки" в Японии Украина с партнерами координирует позиции и готовит новые совместные шаги для победы в войне с Россией.

Источник: Владимир Зеленский в обращении к украинцам 20 мая

Прямая речь: "Сегодня – первый день встреч и переговоров в Японии накануне саммита "Семерки". Координируем позиции с партнерами, готовим новые совместные шаги.

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Оборона: оружие, ПВО, истребители – привлекаем как можно больше стран и лидеров ради Украины. Формула мира. Долговременные программы поддержки Украины, финансы и экономика".

Детали: Украинский президент рассказал о встречах с лидерами других стран в Японии: премьер-министрами Италии, Индии и Великобритании, президентом Евросовета, президентом Франции, канцлером Германии.

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Напомним: Президент Украины Владимир Зеленский лично прибыл на саммит "Большой семерки" в Хиросиму (Япония), хотя в СНБО уверяли, что он выступит на нем онлайн.