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Зеленский о дне в Японии: Координируем позиции с партнерами, готовим новые шаги

Елена РощинаСуббота, 20 мая 2023, 18:16
Зеленский о дне в Японии: Координируем позиции с партнерами, готовим новые шаги
Владимир Зеленский прибыл в Японию, фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что на полях саммита "Большой семерки" в Японии Украина с партнерами координирует позиции и готовит новые совместные шаги для победы в войне с Россией.

Источник: Владимир Зеленский в обращении к украинцам 20 мая 

Прямая речь: "Сегодня – первый день встреч и переговоров в Японии накануне саммита "Семерки". Координируем позиции с партнерами, готовим новые совместные шаги.

Оборона: оружие, ПВО, истребители – привлекаем как можно больше стран и лидеров ради Украины. Формула мира. Долговременные программы поддержки Украины, финансы и экономика". 

Детали: Украинский президент рассказал о встречах с лидерами других стран в Японии: премьер-министрами Италии, Индии и Великобритании, президентом Евросовета, президентом Франции, канцлером Германии

Напомним: Президент Украины Владимир Зеленский лично прибыл на саммит "Большой семерки" в Хиросиму (Япония), хотя в СНБО уверяли, что он выступит на нем онлайн.

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Темы: ЗеленскийЯпонияG7помощь Украине
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