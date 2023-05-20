Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский о дне в Японии: Координируем позиции с партнерами, готовим новые шаги

Елена РощинаСуббота, 20 мая 2023, 18:16
Зеленский о дне в Японии: Координируем позиции с партнерами, готовим новые шаги
Владимир Зеленский прибыл в Японию, фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что на полях саммита "Большой семерки" в Японии Украина с партнерами координирует позиции и готовит новые совместные шаги для победы в войне с Россией.

Источник: Владимир Зеленский в обращении к украинцам 20 мая 

Прямая речь: "Сегодня – первый день встреч и переговоров в Японии накануне саммита "Семерки". Координируем позиции с партнерами, готовим новые совместные шаги.

Реклама:

Оборона: оружие, ПВО, истребители – привлекаем как можно больше стран и лидеров ради Украины. Формула мира. Долговременные программы поддержки Украины, финансы и экономика". 

Детали: Украинский президент рассказал о встречах с лидерами других стран в Японии: премьер-министрами Италии, Индии и Великобритании, президентом Евросовета, президентом Франции, канцлером Германии

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Президент Украины Владимир Зеленский лично прибыл на саммит "Большой семерки" в Хиросиму (Япония), хотя в СНБО уверяли, что он выступит на нем онлайн.

Темы: ЗеленскийЯпонияG7помощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Зеленский
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
У Зеленского назвали ключевые темы его выступления на Генассамблее ООН
Последние новости
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
Все новости...
Реклама: