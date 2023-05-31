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Росія все більше програє ініціативу у війні – розвідка Британії

"Європейська правда"Середа, 31 травня 2023, 09:20
Росія все більше програє ініціативу у війні – розвідка Британії
Мапа війни станом на 30.05.2023, Twitter Ministry of Defence

У Міноборони Британії стверджують, що в останні тижні російські війська поступилися ініціативою у війні і змушені реагувати на дії.

Про це йдеться у розвідувальному огляді міністерства щодо російсько-української війни 31 травня, повідомляє "Європейська правда".

"З початку травня 2023 року Росія все більше поступається ініціативою в конфлікті і реагує на дії України, а не активно просувається до власних військових цілей", – заявили британські аналітики.

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Вони констатували, що протягом травня 2023 року Росія здійснила 20 нічних односторонніх атак дронами та крилатими ракетами в глибині території України. Проте РФ не мала значних успіхів у досягненні своїх ймовірних цілей: нейтралізації вдосконаленої української протиповітряної оборони та знищення українських сил протиповітряної оборони. 

На місцях РФ передислокувала свої війська для реагування на партизанські атаки на заході Росії.

"В оперативному плані російське командування, ймовірно, намагається створити резервні сили і розташувати їх там, де, на їхню думку, відбудеться українська контратака. Однак це, ймовірно, було підірвано тим, що незадіяні сили натомість були направлені на заповнення прогалин на лінії фронту навколо Бахмута", – йдеться у огляді британських розвідників. 

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Напередодні британська розвідка інформувала, що розмір військових витрат Росії майже напевне залишається високим, що чинить тиск на її державні фінанси.

Теми: Росіявійнарозвідка
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