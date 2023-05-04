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У Білому домі назвали "безглуздими" звинувачення Кремля у причетності США до атаки на Кремль

"Європейська правда"Четвер, 4 травня 2023, 15:07

У Білому домі назвали "безглуздими" звинувачення з боку Росії в тому, що США дали вказівку Україні здійснити атаку дронами на Кремль.

Як пише "Європейська правда", про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє CNN.

Кірбі зробив заяву після того, як речник російського президента Дмитрій Пєсков без жодних доказів заявив, що США стоять за атакою безпілотників на Кремль, і додав, що український уряд нібито "виконує рішення Вашингтона".

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Напередодні у пресслужбі Кремля заявили, що українські безпілотники "намагалися завдати удару" по кремлівській резиденції президента РФ Владіміра Путіна. Атаку Кремль назвав "спланованою терористичною акцією" і "замахом на президента Росії". 

Речник президента Зеленського Сергій Никифоров заявив, що Україна не має інформації про так звані нічні атаки на Кремль.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у контексті цієї атаки, що сприймав би все, що виходить з Кремля, "з дуже великою обережністю".

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Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс провів закритий брифінг для американських сенаторів з приводу атаки дрона на Кремль, після якого голова комітету з розвідки Сенату США Марк Ворнер заявив, що немає "ознак, що ця атака організована українцями".

Теми: СШАРосія
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