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В Белом доме назвали "бессмысленными" обвинения Кремля в причастности США к атаке на Кремль

"Европейская правда"Четверг, 4 мая 2023, 15:07

В Белом доме назвали "бессмысленными" обвинения со стороны России в том, что США дали указание Украине осуществить атаку дронами на Кремль.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает CNN.

Кирби сделал заявление после того, как пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков без всяких доказательств заявил, что США стоят за атакой беспилотников на Кремль, и добавил, что украинское правительство якобы "выполняет решение Вашингтона".

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Накануне в пресс-службе Кремля заявили, что украинские беспилотники "пытались нанести удар" по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина. Атаку Кремль назвал "спланированной террористической акцией" и "покушением на президента России".

Пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Украина не располагает информацией о так называемых ночных атаках на Кремль.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в контексте этой атаки, что воспринимал бы все, что исходит из Кремля, "с очень большой осторожностью".

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Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс провел закрытый брифинг для американских сенаторов по поводу атаки дрона на Кремль, после которого председатель комитета по разведке Сената США Марк Уорнер заявил, что нет "признаков, что эта атака организована украинцами".

Темы: СШАРосcия
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