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Україна провела черговий обмін полоненими: врятували 45 українців 

Денис КарловськийЧетвер, 28 квітня 2022, 18:04
віце-прем'єр-міністерка ірина верещук. фото: пресслужба мінреінтеграції

Українська влада провела черговий обмін полоненими з російськими окупантами, врятувавши 45 українців, зокрема 5 поранених військових Збройних сил України.

Джерело: віце-прем’єр-міністерка Ірина Верещук

Пряма мова Верещук: "Сьогодні звільнили з російського полону 45 наших людей. 

13 офіцерів та 20 солдатів (з яких 5 поранені). 

Також повертаємо додому 12 наших цивільних".

Передісторія:

  • 19 квітня українська влада здійснила п'ятий за ліком обмін полоненими, врятувавши 76 українців. Із них 60 були військовими ЗСУ, а решта цивільними. 21 квітня, через два дні після попереднього, Україна ще раз провела обмін військовополоненими, врятувавши 19 українців.
  • 14 квітня українська влада провела четвертий обмін військовополоненими у форматі "30 на 30". 1 квітня Україна обміняла 86 російських військових на укарїнських полонених, повернувши зокрема 15 з них військовослужбовиць.
  • 24 березня українська влада провела обмін військовополоненими у форматі 10 на 10. Крім того, врятували захоплених російськими окупантами 19 членів екіпажу рятувального судна "Сапфір".
  • Також раніше українська влада проводила обмін 9 російських строковиків на полоненого мера Мелітополя Івана Федорова, якого викрали 11 березня. 
  • Відомо також про обміни, які проводили за рішенням військового керівництва, зокрема на початку війни 1 березня на Сумщині поміняли полоненого командира російських окупантів на 5 бійців територіальної оборони. 15 квітня на Херсонщині військове командування поміняло 5 українських захисників на 4 полонених російських окупантів.

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Теми: обмінполоненіВерещукзаручники
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