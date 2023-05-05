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Поліція Німеччини підтвердила, що готується до візиту Зеленського

"Європейська правда"П'ятниця, 5 травня 2023, 20:56

Берлінська поліція в п’ятницю оголосила, що здійснює підготовку до візиту президента Володимира Зеленського "в середині травня", хоча сам факт візиту ще не підтверджений.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Правоохоронці зазначили, що вживають заходів безпеки у зв'язку з візитом Зеленського, водночас посольство України відмовилось від коментарів, а офіс канцлера ФРН зазначив, що графік Олафа Шольца на наступний тиждень буде відомий за кілька днів.

Нагадаємо, в середу видання Bild і Berliner Zeitung повідомили, що президент України має прибути до Німеччини 13 травня на запрошення федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра. Наступного дня Зеленського мав офіційно прийняти канцлер Олаф Шольц.

Після цього видання t-online повідомило, що Зеленський може скасувати візит до Німеччини через витік інформації про нього.

У разі, якщо президент України все ж вирушить до Німеччини, то, ймовірно, візьме участь у церемонії вручення премії імені Карла Великого в Аахені 14 травня. Там будуть присутні Олаф Шольц, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Протягом цього тижня Зеленський, як відомо, побував із закордонними візитами у Фінляндії та Нідерландах.

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Теми: ЗеленськийНімеччина
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