Переговори щодо "зернової угоди" в п'ятницю не принесли прогресу – ООН

Учасники технічних переговорів щодо Чорноморської зернової ініціативи в Туреччині в п’ятницю не змогли досягти угоди про допуск нових суден для транспортування збіжжя з України.

Про це на брифінгу у п’ятницю повідомив заступник речника генерального секретаря ООН Фархан Хак, пише "Європейська правда".

"На сьогодні Спільний координаційний центр (СКЦ) не досяг згоди щодо допуску нових суден до участі в Чорноморській ініціативі. СКЦ продовжує щоденну інспекційну роботу щодо раніше допущених суден", – зазначив представник генсека ООН Антоніу Гутерреша.

Реклама:

За словами Хака, генсек ООН повідомив усім сторонам – Україні, Туреччині та Росії – свої пропозиції щодо подальших дій, спрямованих на вдосконалення, продовження й розширення "зернової угоди" з урахуванням побажань сторін.

"ООН закликає всі сторони продовжувати обговорення, долати оперативні виклики і працювати над повною реалізацією та продовженням (Чорноморської – ред.) ініціативи", – додав він.

Нагадаємо, в останній момент перед завершенням чергового терміну дії "зернової угоди" 18 березня її все ж продовжили. Проте Москва невдовзі заявила, що погодила продовження лише на 60 днів – половину стандартного терміну 120 днів, та пригрозила розірванням домовленості, якщо не будуть виконані її вимоги.

ВІДЕО ДНЯ

Нещодавно МЗС Росії Сергєй Лавров вкотре заявив, що ситуація довкола Чорноморської зернової ініціативи зайшла у глухий кут, та звинуватив у цьому Захід.