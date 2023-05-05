Переговори щодо "зернової угоди" в п'ятницю не принесли прогресу – ООН

Учасники технічних переговорів щодо Чорноморської зернової ініціативи в Туреччині в п’ятницю не змогли досягти угоди про допуск нових суден для транспортування збіжжя з України.

Про це на брифінгу у п’ятницю повідомив заступник речника генерального секретаря ООН Фархан Хак, пише "Європейська правда".

"На сьогодні Спільний координаційний центр (СКЦ) не досяг згоди щодо допуску нових суден до участі в Чорноморській ініціативі. СКЦ продовжує щоденну інспекційну роботу щодо раніше допущених суден", – зазначив представник генсека ООН Антоніу Гутерреша.

За словами Хака, генсек ООН повідомив усім сторонам – Україні, Туреччині та Росії – свої пропозиції щодо подальших дій, спрямованих на вдосконалення, продовження й розширення "зернової угоди" з урахуванням побажань сторін.

"ООН закликає всі сторони продовжувати обговорення, долати оперативні виклики і працювати над повною реалізацією та продовженням (Чорноморської – ред.) ініціативи", – додав він.

Нагадаємо, в останній момент перед завершенням чергового терміну дії "зернової угоди" 18 березня її все ж продовжили. Проте Москва невдовзі заявила, що погодила продовження лише на 60 днів – половину стандартного терміну 120 днів, та пригрозила розірванням домовленості, якщо не будуть виконані її вимоги.

Нещодавно МЗС Росії Сергєй Лавров вкотре заявив, що ситуація довкола Чорноморської зернової ініціативи зайшла у глухий кут, та звинуватив у цьому Захід.