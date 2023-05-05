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Переговоры по "зерновой сделке" в пятницу не принесли прогресса – ООН

"Европейская правда"Пятница, 5 мая 2023, 22:28
Переговоры по зерновой сделке в пятницу не принесли прогресса – ООН
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ С САЙТА PIXABAY.COM

Участники технических переговоров по Черноморской зерновой инициативе в Турции в пятницу не смогли достичь соглашения о допуске новых судов для транспортировки зерна из Украины.

Об этом на брифинге в пятницу сообщил заместитель спикера генерального секретаря ООН Фархан Хак, пишет "Европейская правда".

"На сегодня Совместный координационный центр (СКЦ) не достиг согласия относительно допуска новых судов к участию в Черноморской инициативе. СКЦ продолжает ежедневную инспекционную работу по ранее допущенных судов", – отметил представитель Гутерреша.

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По словам Хака, генсек ООН сообщил всем сторонам – Украине, Турции и России – свои предложения относительно дальнейших действий, направленных на совершенствование, продление и расширение "зернового соглашения" с учетом пожеланий сторон.

"ООН призывает все стороны продолжать обсуждение, преодолевать оперативные вызовы и работать над полной реализацией и продолжением (Черноморской – ред.) инициативы", – добавил он.

Напомним, в последний момент перед завершением очередного срока действия "зернового соглашения" 18 марта его все же продлили. Однако Москва вскоре заявила, что согласовала продление только на 60 дней – половину стандартного срока в 120 дней, и пригрозила разрывом договоренности, если не будут выполнены ее требования.

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Недавно МИД России Сергей Лавров в очередной раз заявил, что ситуация вокруг Черноморской зерновой инициативы зашла в тупик, и обвинил в этом Запад.

Темы: зерноООНпереговорыУкраина
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