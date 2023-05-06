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Сили оборони уразили 24 цілі та збили 10 БпЛА ворога – зведення

Ольга Глущенко Субота, 6 травня 2023, 06:35
Сили оборони уразили 24 цілі та збили 10 БпЛА ворога – зведення
українські військові, фото Генштабу

Українські захисники за минулу добу уразили 15 районів зосередження ворога та його техніки, 3 склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів, 1 засіб ППО та ще 5 важливих цілей противника, а також збили 10 дронів різного типу.

Джерело: ранкове зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: Минулої доби противник завдав 8 ракетних, 49 авіаційних ударів та здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні люди, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбито близько 50 атак окупантів. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, Сили оброни тримають оборону.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаударів по Іванівці, Леонівці, Бучках Чернігівської області та Зноб-Трубчевській на Сумщині. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Стара Гута, Баранівка, Товстодубове, Бачівськ, Ходине, Волфине Сумської області, а також Червона Зоря, Уди, Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Гоптівка, Глибоке, Лук'янці, Нескучне, Стариця на Харківщині.

ВІДЕО ДНЯ

На Куп’янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Бологівка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Лиман Перший, Піщане та Стельмахівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка Луганської області та Невське, Ямполівка, Білогорівка, Верхньокам’янське і Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. Безуспішно окупанти атакували у напрямку Григорівки, Іванівського та Нью-Йорка. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Костянтинівка, Краматорськ, Слов'янськ, Олександро-Шультине, Південне, Торецьк, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районі Авдіївки, успіху не мав. Обстріляв Орлівку,  Ласточкине, Авдіївку, Тоненьке, Карлівку, Нетайлове та Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби наші воїни відбили атаки в районі Мар’їнки. Ворожих обстрілів зазнали також Курахове, Георгіївка, Побєда, Єлизаветівка, Катеринівка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Обстріляв Шахтарське, Пречистівку та Вугледар на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстріляв понад 40 населених пунктів. Серед них – Бурлацьке,  Времівка, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське,  Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Мала Токмачка, Малі Щербаки, Кам’янське та Степногірськ Запорізької області; Нікополь - Дніпропетровської; Золота Балка, Дудчани, Веселе, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також збито 5 ворожих БПлА типу "Shahed-136/131", 2 БПлА типу "Zala", 1 "Орлан-10", 1 "Куб" та 1 БПлА типу "Ланцет".

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 районів зосередження озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 5 важливих цілей противника.

Теми: війнаГенштаб
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