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Зеленський: Травень і червень мають стати плідними у постачанні зброї й переговорах з партнерами

Катерина ТищенкоНеділя, 7 травня 2023, 20:41
Зеленський: Травень і червень мають стати плідними у постачанні зброї й переговорах з партнерами
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що травень і червень мають бути плідними у постачанні зброї Україні та в переговорах із партнерами, а також анонсував найближчим часом нові кроки в допомозі Україні від партнерів.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Завершується цей тиждень – дуже плідний для України. І цими днями ми активно готуємося до нових заходів у травні та червні. Маємо зробити цей час не менш плідним як у постачанні зброї для наших воїнів, так і в рішеннях для України, у переговорах із нашими партнерами.

Підготували важливу для нашого суспільства законодавчу ініціативу. Триває підготовка санкційних рішень проти агресора. Чекаємо на міжнародні зустрічі різного рівня у Києві. Говоримо з партнерами про зброю, яка допоможе нам зробити більше заради відновлення миру.

Цього тижня різні наші партнери відзначились у допомозі Україні, у допомозі українцям. Від Сполучених Штатів до Нової Зеландії, від Нідерландів і Бельгії до Хорватії. Країни Північної Європи – Норвегія, Данія, Швеція, Фінляндія, Ісландія. Я дякую за кожне рішення партнерів на підтримку України!".

Деталі: Зеленський підкреслив, що українська влада детально опрацьовує також із іншими партнерами нові кроки в допомозі Україні.

"Очікуємо їх найближчим часом – саме те, що потрібно для нашої сили на передовій, для захисту нашого неба, для правосуддя проти терористів і для швидшого відновлення миру для всієї української землі. Про ті рішення, про які можна буде говорити публічно, обовʼязково повідомлю", – сказав він.

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Теми: Зеленськийдопомога Україні
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