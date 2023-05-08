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В Україні оголосили попередження через заморозки

Альона Мазуренко Понеділок, 8 травня 2023, 16:49
В Україні оголосили попередження через заморозки
ФОТО MI100.INFO

Синоптики оголосили попередження через сильні заморозки на поверхні ґрунту та у повітрі з 9 по 11 травня, крім того у ці ж дні в багатьох областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Джерело: Укргірометцентр, ДСНС

Дослівно: "Вночі 9 травня у північних, більшості центральних областей, на поверхні ґрунту заморозки 0-5° (I-й рівень небезпечності).

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Вночі 10 та 11 травня у західних, Житомирській та Вінницькій областях у повітрі сильні заморозки 0-5° (IІ-й рівень небезпечності), у Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровограській, Одеській та Миколаївській областях
на поверхні ґрунту заморозки 0-5° (I-й рівень небезпечності)".

Деталі: Водночас 9-11 травня у північних, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Теми: погодаУкраїна
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