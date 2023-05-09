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Міноборони запустив сторінку для поранених військових

Ірина БалачукВівторок, 9 травня 2023, 12:23
Міноборони запустив сторінку для поранених військових
Скриншот з сайту

На сайті Міноборони офіційно запрацював розділ для військовослужбовців, які дістали поранення.

Джерело: заступник міністра оборони Ганна Маляр у Telegram  

Пряма мова Маляр: "На сайті Міноборони офіційно запрацював розділ щодо шляху пораненого. Через вкладку "військовослужбовцям" здійснюється перехід на сайт ТУРБОТА. Сайт простий у користуванні, містить алгоритми дій пораненого та відповіді на всі питання, які виникають під час лікування, проходження ВЛК, отримання виплат тощо".

Деталі: Також на сайті є "Довідник військовослужбовця після поранення", який можна завантажити, зразки рапортів та покрокові інструкції отримання виплат, протезування, отримання статусу УБД, посвідчення особи з інвалідністю тощо.

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Теми: Міноборонивійна
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