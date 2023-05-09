Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Трамп має виплатити $5 млн письменниці, якої домагався 30 років тому – суд присяжних

"Європейська правда"Вівторок, 9 травня 2023, 22:27

Федеральний суд Манхеттена у вівторок визнав експрезидента США Дональда Трампа винним за цивільним позовом колумністки й письменниці Джин Керролл і зобов’язав виплатити компенсацію за домагання до неї й наклеп.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Присяжні визнали, що Трамп домагався Керролл у 1996 році в примірочній торгового центру в Нью-Йорку у 1995 або 1996 році, і експрезидента зобов’язали виплатити майже два мільйони доларів компенсації за звинуваченням у побоях.

Реклама:

Також присяжні визнали обґрунтованим звинувачення Трампа в наклепі з боку Керролл (той у 2022 році у дописі у своїй соцмережі Truth Social назвав звинувачення "брехнею") й зобов’язав виплатити ще три мільйони доларів. 

Водночас експрезидента США не визнали винним у зґвалтуванні. Оскільки позов є цивільним, він не загрожував Дональду Трампу ув’язненням чи іншим кримінальним покаранням. 

Керролл звинуватила Трампа в зґвалтуванні ще у 2019 році, коли Дональд Трамп був президентом, але розгляд справи почався у квітні 2023-го. Республіканець відмовився від свідчень у суді, а публічно повторював, що він не міг зґвалтувати Керролл, бо вона "не його тип". 

ВІДЕО ДНЯ

Тоді як колишнього президента Сполучених Штатів звинуватили у домаганні чи зґвалтуванні кілька інших жінок, справа Керролл стала першою, в якій було ухвалено вирок.

Як відомо, Трамп став першим експрезидентом США в історії, якому висунули кримінальні звинувачення – у зв’язку з фальсифікацією ділової документації для приховування шкідливої інформації напередодні президентських виборів 2016 року.

На цьому тлі восени минулого року Дональд Трамп оголосив про наміри вкотре поборотись за посаду президента США на виборах у 2024 році й нині має найвищі шанси отримати номінацію Республіканської партії.

Теми: ТрампСШАсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Трамп
Штурм Капітолія: Трампа судитимуть у розпал виборчої кампанії у США
Трамп пройшов процедуру арешту, пробувши у в'язниці 20 хв
CNN: Трамп планує з'явитися до в'язниці у зв'язку з пред'явленим йому звинуваченням
Останні новини
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
Усі новини...
Реклама: