Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кабмін доручив евакуювати дитбудинки з небезпечних зон

"Українська правда"Четвер, 1 червня 2023, 19:43
Кабмін доручив евакуювати дитбудинки з небезпечних зон
Уряд Шмигаля голосує, фото Кабміну

Кабінет міністрів доручив евакуювати дітей із дитбудинків та спецзакладів із прифронтових територій та з прикордоння з Росією, а також спростив усиновлення та розширив право на отримання статусу дитини, яка постраждала від воєнних дій. 

Джерело: урядовий портал

Деталі: З нагоди Дня захисту дітей уряд провів позачергове засідання, під час якого ухвалив низку рішень, що спрямовані на посилення захисту прав та безпеки дітей в Україні, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Пряма мова Шмигаля: "Врегульовуємо питання тимчасової евакуації та повернення за місцем постійного проживання дітей, які навчаються в закладах цілодобового перебування. Ідеться про будинки дитини, спецзаклади освіти, притулки для дітей, будинки-інтернати".

Деталі: Кабмін доручив обласним військовим адміністраціям евакуйовувати дітей із закладів, які розташовані в зоні бойових дій менш ніж за 50 км від кордону з Росією та менш ніж за 100 км від тимчасово окупованої території.

Крім того, уряд вніс зміни до низки постанов щодо усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, переміщених із зони бойових дій або тимчасово окупованих територій.

Пряма мова: "Знімаємо бюрократичні перепони щодо влаштування їх до будинків сімейного типу та до прийомних родин, зокрема за кордоном, та щодо повернення їх в Україну. Водночас удосконалюємо систему обліку таких дітей".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Додатково Кабмін розширив право на отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Зокрема, спрощено процедуру для тимчасово переміщених дітей. 

Як підкреслив прем’єр-міністр, цей статус після перемоги України дозволить дитині претендувати на компенсацію від держави-агресора.

Теми: дітивійнаКабінет міністрів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 02:10В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога

Українські пілоти ще не вирушали на навчання за кордон – Повітряні сили

Оновлено від 17:05На Бахмутському напрямку українська армія просувається вперед, займає висоти – Маляр

відео, фотоУ російському Сибіру палає підстанція, ЗМІ повідомляють про вибух

У Вірменії заявили про проблеми через членство в ОДКБ

Генерал Міллі: Україна дуже добре підготувалася до контрнаступу

Усі новини...
діти
Уряд ухвалив низку змін щодо усиновлення дітей: деталі
Як РФ викрадає українських дітей та чому політика депортації українців є спланованою? Говоримо у подкасті
Неймовірний результат: учні з України здобули 216 нагород на Європейських іграх єдиноборств
Останні новини
04:30
У контрнаступі Сили оборони повинні використати слабкі місця в позиціях РФ – Пентагон
04:10
У Деснянському районі Києва уламки впали на проїжджу частину, є пошкодження – КМВА
03:20
У Києві пролунали вибухи, працювала ППО
02:36
оновлено від 02:10В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
01:50
Терехов повідомив про наслідки ракетного удару по Харкову
01:03
На підступах до Києва та області повідомляли про роботу ППО
00:52
Ворог вдарив по Сумщині – зафіксовано 94 вибухи за добу
00:02
Одному з найбагатших людей Фінляндії виписали 121 тисячу євро штрафу за перевищення швидкості
00:00
Оновлено від 22.35Окупанти атакували Харків ракетами С-300, в області пошкодили аміакопровід – ОВА
23:48
Кулеба: Вільнюс має "підтягнути" НАТО до реальності, рішення Бухареста від неї максимально відірване
Усі новини...
Реклама: