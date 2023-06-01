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Кабмін доручив евакуювати дитбудинки з небезпечних зон

"Українська правда"Четвер, 1 червня 2023, 19:43
Кабмін доручив евакуювати дитбудинки з небезпечних зон
Уряд Шмигаля голосує, фото Кабміну

Кабінет міністрів доручив евакуювати дітей із дитбудинків та спецзакладів із прифронтових територій та з прикордоння з Росією, а також спростив усиновлення та розширив право на отримання статусу дитини, яка постраждала від воєнних дій. 

Джерело: урядовий портал

Деталі: З нагоди Дня захисту дітей уряд провів позачергове засідання, під час якого ухвалив низку рішень, що спрямовані на посилення захисту прав та безпеки дітей в Україні, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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Пряма мова Шмигаля: "Врегульовуємо питання тимчасової евакуації та повернення за місцем постійного проживання дітей, які навчаються в закладах цілодобового перебування. Ідеться про будинки дитини, спецзаклади освіти, притулки для дітей, будинки-інтернати".

Деталі: Кабмін доручив обласним військовим адміністраціям евакуйовувати дітей із закладів, які розташовані в зоні бойових дій менш ніж за 50 км від кордону з Росією та менш ніж за 100 км від тимчасово окупованої території.

Крім того, уряд вніс зміни до низки постанов щодо усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, переміщених із зони бойових дій або тимчасово окупованих територій.

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Пряма мова: "Знімаємо бюрократичні перепони щодо влаштування їх до будинків сімейного типу та до прийомних родин, зокрема за кордоном, та щодо повернення їх в Україну. Водночас удосконалюємо систему обліку таких дітей".

Деталі: Додатково Кабмін розширив право на отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Зокрема, спрощено процедуру для тимчасово переміщених дітей. 

Як підкреслив прем’єр-міністр, цей статус після перемоги України дозволить дитині претендувати на компенсацію від держави-агресора.

Теми: дітивійнаКабінет міністрів
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