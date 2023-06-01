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Кабмин поручил эвакуировать детдома из опасных зон

"Украинская правда"Четверг, 1 июня 2023, 19:43
Кабмин поручил эвакуировать детдома из опасных зон
Правительство Шмыгаля голосует, фото Кабмина

Кабинет министров поручил эвакуировать детей из детдомов и спецучреждений с прифронтовых территорий и с приграничья с Россией, а также упростил усыновление и расширил право на получение статуса ребенка, пострадавшего от военных действий. 

Источник: правительственный портал

Детали: По случаю Дня защиты детей правительство провело внеочередное заседание, во время которого приняло ряд решений, направленных на усиление защиты прав и безопасности детей в Украине, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Прямая речь Шмыгаля: "Урегулируем вопрос временной эвакуации и возвращения по месту постоянного проживания детей, обучающихся в учреждениях круглосуточного пребывания. Речь идет о домах ребенка, спецучреждениях образования, приютах для детей, домах-интернатах".

Детали: Кабмин поручил областным военным администрациям эвакуировать детей из учреждений, расположенных в зоне боевых действий менее чем в 50 км от границы с Россией и менее чем в 100 км от временно оккупированной территории.

Кроме того, правительство внесло изменения в ряд постановлений об усыновлении детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, перемещенных из зоны боевых действий или временно оккупированных территорий.

Прямая речь: "Снимаем бюрократические преграды на прием их в дома семейного типа и в приемные семьи, в частности за рубежом, и на возвращение их в Украину. В то же время совершенствуем систему учета таких детей".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Дополнительно Кабмин расширил право на получение статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов. В частности, упрощена процедура для временно перемещенных детей. 

Как подчеркнул премьер-министр, этот статус после победы Украины позволит ребенку претендовать на компенсацию от государства-агрессора.

Темы: детивойнаКабинет министров
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