Зеленський про підрив Каховської ГЕС: На деяких рівнях у світі є ганебна байдужість
Президент Володимир Зеленський заявив про ганебну байдужість міжнародних організацій до екоциду й людської трагедії, спричиненої підривом росіянами Каховської ГЕС.
Джерело: вечірнє звернення президента
Пряма мова: "Зараз, на жаль, бачимо, що на деяких рівнях у світі є просто ганебна байдужість до екоциду й людської трагедії, спричиненої російським терактом на Каховській ГЕС.
Коли міжнародні організації, що повинні захищати життя в глобальному масштабі, навіть за тиждень не встигають сформувати й відправити рятувальну місію на окуповану територію, коли деякі світові суб’єкти не наважуються вийти навіть із чіткими та сильними заявами, які б засуджували цей черговий російський злочин війни, терористи просто підживлюються цією слабкістю світу, цією байдужістю – вона їх заохочує. І це ми маємо подолати. І подолаємо".
Деталі: Зеленський наголосив, що Україна тисне й спонукає, щоб міжнародні організації, міжнародна підтримка була на окупованій частині Херсонщини.
Він зазначив, що з підконтрольної Україні території Херсонської та Миколаївської областей евакуйовано вже понад 3 тисячі людей. А на окупованій території "лише на деяких ділянках вдається допомогти людям – російські терористи роблять усе, щоб жертв катастрофи було якнайбільше".
Президент підкреслив, що жодної реальної допомоги людям у затоплених районах – не заради пропаганди, а заради людей – Росія не надає.
За все це повинна бути окрема справедлива й жорстка відповідальність російської держави та російського керівництва, сказав він.
"І міжнародні організації повинні працювати там, де ми ще не деокупували наші території. Кожне життя важливе – уся Херсонщина, увесь південь. Кожне місто й село. Ми будемо робити все можливе й неможливе, щоб допомога прийшла всім нашим людям", – наголосив Зеленський.
Що передувало: Раніше Зеленський заявляв, що шокований реакцією ООН і Червоного Хреста на підрив російськими окупантами Каховської ГЕС.
Передісторія:
- У ніч на 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, зруйнувавши машинну залу і греблю, станцію неможливо відновити. Зміління Каховського водосховища загрожує безпеці ЗАЕС.
- Підрив Каховської ГЕС спричинив екологічну катастрофу. Вода з водосховища почала затоплювати міста й села, почалася евакуація. Внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС почалися проблеми з подачею води в Кривому Розі, Марганці та Нікополі.
- Володимир Зеленський наголосив, що створена росіянами катастрофа на Каховській ГЕС не зупинить Україну у деокупації власних територій і не збільшила шанси окупантів залишитись на цій землі.
- Станом на 10 червня на Херсонщині внаслідок підриву Каховської ГЕС загинуло 4 людей, безвісти зниклими вважаються 27 осіб.