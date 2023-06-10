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Зеленський про підрив Каховської ГЕС: На деяких рівнях у світі є ганебна байдужість

Катерина ТищенкоСубота, 10 червня 2023, 19:38
Зеленський про підрив Каховської ГЕС: На деяких рівнях у світі є ганебна байдужість
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив про ганебну байдужість міжнародних організацій до екоциду й людської трагедії, спричиненої підривом росіянами Каховської ГЕС.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Зараз, на жаль, бачимо, що на деяких рівнях у світі є просто ганебна байдужість до екоциду й людської трагедії, спричиненої російським терактом на Каховській ГЕС.

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Коли міжнародні організації, що повинні захищати життя в глобальному масштабі, навіть за тиждень не встигають сформувати й відправити рятувальну місію на окуповану територію, коли деякі світові суб’єкти не наважуються вийти навіть із чіткими та сильними заявами, які б засуджували цей черговий російський злочин війни, терористи просто підживлюються цією слабкістю світу, цією байдужістю – вона їх заохочує. І це ми маємо подолати. І подолаємо".

Деталі: Зеленський наголосив, що Україна тисне й спонукає, щоб міжнародні організації, міжнародна підтримка була на окупованій частині Херсонщини.

Він зазначив, що з підконтрольної Україні території Херсонської та Миколаївської областей евакуйовано вже понад 3 тисячі людей. А на окупованій території "лише на деяких ділянках вдається допомогти людям – російські терористи роблять усе, щоб жертв катастрофи було якнайбільше".

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Президент підкреслив, що жодної реальної допомоги людям у затоплених районах – не заради пропаганди, а заради людей – Росія не надає.

За все це повинна бути окрема справедлива й жорстка відповідальність російської держави та російського керівництва, сказав він.

"І міжнародні організації повинні працювати там, де ми ще не деокупували наші території. Кожне життя важливе – уся Херсонщина, увесь південь. Кожне місто й село. Ми будемо робити все можливе й неможливе, щоб допомога прийшла всім нашим людям", – наголосив Зеленський.

Що передувало: Раніше Зеленський заявляв, що шокований реакцією ООН і Червоного Хреста на підрив російськими окупантами Каховської ГЕС.

Передісторія:

Теми: ЗеленськийКаховська ГЕС
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