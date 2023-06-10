Зеленский о подрыве Каховской ГЭС: На некоторых уровнях в мире есть позорное равнодушие

Президент Владимир Зеленский заявил о позорном равнодушии международных организаций к экоциду и человеческой трагедии, вызванной подрывом россиянами Каховской ГЭС.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Сейчас, к сожалению, видим, что на некоторых уровнях в мире есть просто позорное равнодушие к экоциду и человеческой трагедии, вызванной российским терактом на Каховской ГЭС.

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Когда международные организации, которые должны защищать жизнь в глобальном масштабе, даже за неделю не успевают сформировать и отправить спасательную миссию на оккупированную территорию, когда некоторые мировые субъекты не решаются выйти даже с четкими и сильными заявлениями, которые бы осуждали это очередное российское преступление войны, террористы просто подпитываются этой слабостью мира, этим равнодушием - оно их поощряет. И это мы должны преодолеть. И преодолеем".

Детали: Зеленский отметил, что Украина давит и побуждает, чтобы международные организации, международная поддержка была на оккупированной части Херсонщины.

Он отметил, что с подконтрольной Украине территории Херсонской и Николаевской областей эвакуированы уже более 3 тысяч человек. А на оккупированной территории "только на некоторых участках удается помочь людям - российские террористы делают все, чтобы жертв катастрофы было как можно больше".

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Президент подчеркнул, что никакой реальной помощи людям в затопленных районах - не ради пропаганды, а ради людей - Россия не оказывает.

За все это должна быть отдельная справедливая и жесткая ответственность российского государства и российского руководства, сказал он.

"И международные организации должны работать там, где мы еще не деоккупировали наши территории. Каждая жизнь важна - вся Херсонщина, весь юг. Каждый город и село. Мы будем делать все возможное и невозможное, чтобы помощь пришла всем нашим людям", - подчеркнул Зеленский.

Что предшествовало: Ранее Зеленский заявлял, что шокирован реакцией ООН и Красного Креста на подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС.

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