Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский о подрыве Каховской ГЭС: На некоторых уровнях в мире есть позорное равнодушие

Катерина ТищенкоСуббота, 10 июня 2023, 19:38
Зеленский о подрыве Каховской ГЭС: На некоторых уровнях в мире есть позорное равнодушие
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил о позорном равнодушии международных организаций к экоциду и человеческой трагедии, вызванной подрывом россиянами Каховской ГЭС.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Сейчас, к сожалению, видим, что на некоторых уровнях в мире есть просто позорное равнодушие к экоциду и человеческой трагедии, вызванной российским терактом на Каховской ГЭС.

Когда международные организации, которые должны защищать жизнь в глобальном масштабе, даже за неделю не успевают сформировать и отправить спасательную миссию на оккупированную территорию, когда некоторые мировые субъекты не решаются выйти даже с четкими и сильными заявлениями, которые бы осуждали это очередное российское преступление войны, террористы просто подпитываются этой слабостью мира, этим равнодушием - оно их поощряет. И это мы должны преодолеть. И преодолеем".

Реклама:

Детали: Зеленский отметил, что Украина давит и побуждает, чтобы международные организации, международная поддержка была на оккупированной части Херсонщины.

Он отметил, что с подконтрольной Украине территории Херсонской и Николаевской областей эвакуированы уже более 3 тысяч человек. А на оккупированной территории "только на некоторых участках удается помочь людям - российские террористы делают все, чтобы жертв катастрофы было как можно больше".

Президент подчеркнул, что никакой реальной помощи людям в затопленных районах - не ради пропаганды, а ради людей - Россия не оказывает.

ВИДЕО ДНЯ

За все это должна быть отдельная справедливая и жесткая ответственность российского государства и российского руководства, сказал он.

"И международные организации должны работать там, где мы еще не деоккупировали наши территории. Каждая жизнь важна - вся Херсонщина, весь юг. Каждый город и село. Мы будем делать все возможное и невозможное, чтобы помощь пришла всем нашим людям", - подчеркнул Зеленский.

Что предшествовало: Ранее Зеленский заявлял, что шокирован реакцией ООН и Красного Креста на подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС.

Предыстория:

Темы: ЗеленскийКаховская ГЭС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоСпецназовцы СБУ показали эвакуацию людей из оккупации под прикрытием артиллерии

Украина перехватывает инициативу, но нужно оружие до 200 км - Минобороны

Заявлениями о передаче ядерного оружия Путин закрепляет военный контроль РФ над Беларусью – ISW

Саакашвили ответил президенту Грузии, которая отказывается его помиловать. Письмо

Президент ЮАР назвал 10 мирных идей Африки относительно войны в Украине

Зеленский ответил африканским лидерам по мирным переговорам с РФ

Все новости...
В Бердянске оккупанты пытаются скрыть свои потери – Генштаб
Силы обороны уничтожили колонну техники РФ в Запорожской области – источники
Из-за подрыва Каховской ГЭС возле Никополя просела железная дорога: отменены поезда
На Херсонщине площадь затопленных территорий уменьшилась вдвое – ОВА
Последние новости
14:44
"Мама, у нас нет дома!": 12-летний мальчик чудом уцелел после ракетного обстрела в Киевской области
14:35
фотоРоссияне обстреляли Константиновку, ранили 9-летнего ребенка и женщину
14:21
Французский телеканал сделал репортаж с позиций армии РФ, не упоминая агрессию
13:50
"Оператор ГТС" ищет рекрутинговую компанию для отбора кандидатов в набсовет
13:32
видеоСпецназовцы СБУ показали эвакуацию людей из оккупации под прикрытием артиллерии
13:18
"Выбирался, будто из ада": история военного, который во время боя с оккупантами потерял конечность
13:05
Блинкен опроверг слухи о приближении США и Ирана к соглашению по ядерной программе Тегерана
12:47
фото, обновленоРоссийская ракета попала в автомобиль на Харьковщине, погибли волонтеры - ОВА
12:35
Наводнения в Сербии: чрезвычайная ситуация в полусотне муниципалитетов
12:19
Федерация немецкой промышленности предполагает стагнацию экономики Германии
Все новости...
Реклама: