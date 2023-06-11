Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Після підриву ГЕС у Криму виникли серйозні проблеми з водопостачанням – ЦНС

"Українська правда"Неділя, 11 червня 2023, 02:15
Після підриву ГЕС у Криму виникли серйозні проблеми з водопостачанням – ЦНС
Прорив дамби Каховської ГЕС. Фото MAXAR

У тимчасово окупованому Криму виникли серйозні проблеми з водопостачанням після того, як росіяни здійснили теракт на Каховській гідроелектростанції.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Після підриву росіянами Каховської ГЕС у тимчасово окупованому Криму виникли серйозні проблеми з водопостачанням.

Реклама:

Водночас, московські куратори дали вказівку керівнику окупаційної адміністрації півострова (Сергію – ред.) Аксьонову щодо замовчування критичної ситуації. Чіткого плану як вирішити проблему із забезпеченням прісною водою мешканців півострова окупанти не мають. Тому окупаційна адміністрація намагається уникати широкого висвітлення ситуації із руйнуванням дамби Каховської ГЕС та його впливу на постачання води на півострів Північнокримським каналом".

Деталі: У ЦНС вважають, що такі дії окупантів вказують на те, що вони мають сумніви щодо можливостей втримати Крим.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Каховська ГЕСРосіяКримвода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Каховська ГЕС
Потрібно відновити Каховську дамбу – Зеленський
Запрацювала перша нитка водогону, побудована після підриву Каховської ГЕС
МВС: Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню. Головна загроза зараз – навколо ЗАЕС
Останні новини
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
Усі новини...
Реклама: