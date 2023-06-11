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Після підриву ГЕС у Криму виникли серйозні проблеми з водопостачанням – ЦНС

"Українська правда"Неділя, 11 червня 2023, 02:15
Після підриву ГЕС у Криму виникли серйозні проблеми з водопостачанням – ЦНС
Прорив дамби Каховської ГЕС. Фото MAXAR

У тимчасово окупованому Криму виникли серйозні проблеми з водопостачанням після того, як росіяни здійснили теракт на Каховській гідроелектростанції.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Після підриву росіянами Каховської ГЕС у тимчасово окупованому Криму виникли серйозні проблеми з водопостачанням.

Водночас, московські куратори дали вказівку керівнику окупаційної адміністрації півострова (Сергію – ред.) Аксьонову щодо замовчування критичної ситуації. Чіткого плану як вирішити проблему із забезпеченням прісною водою мешканців півострова окупанти не мають. Тому окупаційна адміністрація намагається уникати широкого висвітлення ситуації із руйнуванням дамби Каховської ГЕС та його впливу на постачання води на півострів Північнокримським каналом".

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Деталі: У ЦНС вважають, що такі дії окупантів вказують на те, що вони мають сумніви щодо можливостей втримати Крим.

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Теми: Каховська ГЕСРосіяКримвода
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