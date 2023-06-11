Після підриву ГЕС у Криму виникли серйозні проблеми з водопостачанням – ЦНС
У тимчасово окупованому Криму виникли серйозні проблеми з водопостачанням після того, як росіяни здійснили теракт на Каховській гідроелектростанції.
Джерело: Центр національного спротиву
Дослівно: "Після підриву росіянами Каховської ГЕС у тимчасово окупованому Криму виникли серйозні проблеми з водопостачанням.
Водночас, московські куратори дали вказівку керівнику окупаційної адміністрації півострова (Сергію – ред.) Аксьонову щодо замовчування критичної ситуації. Чіткого плану як вирішити проблему із забезпеченням прісною водою мешканців півострова окупанти не мають. Тому окупаційна адміністрація намагається уникати широкого висвітлення ситуації із руйнуванням дамби Каховської ГЕС та його впливу на постачання води на півострів Північнокримським каналом".
Деталі: У ЦНС вважають, що такі дії окупантів вказують на те, що вони мають сумніви щодо можливостей втримати Крим.
Передісторія:
- У ніч на 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, зруйнувавши машинну залу і греблю, станцію неможливо відновити. Зміління Каховського водосховища загрожує безпеці ЗАЕС.
- Підрив Каховської ГЕС спричинив екологічну катастрофу. Вода з водосховища почала затоплювати міста й села, почалася евакуація. Внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС почалися проблеми з подачею води в Кривому Розі, Марганці та Нікополі.
- Володимир Зеленський наголосив, що створена росіянами катастрофа на Каховській ГЕС не зупинить Україну у деокупації власних територій і не збільшила шанси окупантів залишитись на цій землі.
- Станом на 10 червня на Херсонщині внаслідок підриву Каховської ГЕС загинуло 4 людей, безвісти зниклими вважаються 27 осіб.
- Президент Володимир Зеленський заявив про ганебну байдужість міжнародних організацій до екоциду й людської трагедії, спричиненої підривом росіянами Каховської ГЕС.