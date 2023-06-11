После подрыва ГЭС в Крыму возникли серьезные проблемы с водоснабжением – ЦНС
Во временно оккупированном Крыму возникли серьезные проблемы с водоснабжением после того, как россияне совершили теракт на Каховской гидроэлектростанции.
Источник: Центр национального сопротивления
Дословно: "После подрыва россиянами Каховской ГЭС во временно оккупированном Крыму возникли серьезные проблемы с водоснабжением.
В то же время, московские кураторы дали указание руководителю оккупационной администрации полуострова (Сергею – ред.) Аксенову по замалчиванию критической ситуации. Четкого плана как решить проблему с обеспечением пресной водой жителей полуострова оккупанты не имеют. Поэтому оккупационная администрация пытается избегать широкого освещения ситуации с разрушением дамбы Каховской ГЭС и его влияния на поставки воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу".
Детали: В ЦНС считают, что такие действия оккупантов указывают на то, что они сомневаются в возможностях удержать Крым.
Предыстория:
- В ночь на 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию, разрушив машинный зал и плотину, станцию невозможно восстановить. Укргидроэнерго ожидает срабатывания водохранилища в течение следующих 4 дней. Обмеление Каховского водохранилища угрожает безопасности Запорожской атомной электростанции.
- Подрыв Каховской ГЭС вызвал экологическую катастрофу. Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация. Вследствие подрыва дамбы Каховской ГЭС начались проблемы с подачей воды в Кривом Роге, Марганце и Никополе.
- Владимир Зеленский отметил, что созданная россиянами катастрофа на Каховской ГЭС не остановит Украину в деоккупации собственных территорий и не увеличила шансы оккупантов остаться на этой территории.
- По состоянию на 10 июня на Херсонщине в результате подрыва Каховской ГЭС погибли 4 человека, без вести пропавшими считаются 27 человек.
- Президент Владимир Зеленский заявил о позорном равнодушии международных организаций к экоциду и человеческой трагедии, вызванной подрывом россиянами Каховской ГЭС.