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После подрыва ГЭС в Крыму возникли серьезные проблемы с водоснабжением – ЦНС

"Украинская правда"Воскресенье, 11 июня 2023, 02:15
После подрыва ГЭС в Крыму возникли серьезные проблемы с водоснабжением – ЦНС
Прорыв дамбы Каховской ГЭС. Фото MAXAR

Во временно оккупированном Крыму возникли серьезные проблемы с водоснабжением после того, как россияне совершили теракт на Каховской гидроэлектростанции.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "После подрыва россиянами Каховской ГЭС во временно оккупированном Крыму возникли серьезные проблемы с водоснабжением.

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В то же время, московские кураторы дали указание руководителю оккупационной администрации полуострова (Сергею – ред.) Аксенову по замалчиванию критической ситуации. Четкого плана как решить проблему с обеспечением пресной водой жителей полуострова оккупанты не имеют. Поэтому оккупационная администрация пытается избегать широкого освещения ситуации с разрушением дамбы Каховской ГЭС и его влияния на поставки воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу".

Детали: В ЦНС считают, что такие действия оккупантов указывают на то, что они сомневаются в возможностях удержать Крым.

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Темы: Каховская ГЭСРосcияКрымвода
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