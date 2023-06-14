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Суддя, якого обшукали у справі Князєва, звільнився з Верховного суду

Соня ЛукашоваСереда, 14 червня 2023, 17:55
Суддя, якого обшукали у справі Князєва, звільнився з Верховного суду
Сергій Стороженко, фото sud.ua

Суддя Верховного суду Сергій Стороженко, який фігурує у справі про хабарництво голови ВС Всеволода Князєва, за кілька днів до обшуків подав у відставку.

Джерело: рішення ВРП; кореспондент УП із зали Вищого антикорупційного суду

Деталі: Стороженко подав у відставку за 4 дні до обшуків, 11 травня. Вища рада правосуддя задовольнила його заяву 8 червня, звільнивши суддю.

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Вночі з 15 на 16 травня у нього пройшли обшуки. Детективи вилучили у Стороженка лише iPhone, гроші не вилучали. Телефон судді арештували. Він попросив зняти арешт, однак Апеляційна палата Антикорупційного суду відмовила в цьому.

Слідство вважає, що чоловік міг бути причетний до справи про хабар. За словами прокурора, частину злочинних коштів могли вивозити з приміщення Верховного суду в автівці Стороженка.

Підозру судді не оголошували.

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Прокурор розповів, що під час обшуку Стороженко близько півтори години не відкривав двері працівниками Національного антикорупційного бюро. А згодом на його телефоні побачили месенджери з видаленими листуваннями. 

Тому правоохоронці віддали iPhone на експертизу, вважаючи, що у видалених переписках могла бути цінна для слідства інформація.

Водночас, адвокат судді заявив, що Стороженко добровільно віддав детективам телефон у розблокованому стані та дозволив перевірити гроші, які знайшли під час обшуку.

Адвокат запевняв, що суддя не має стосунку до кримінальних подій.

Те, що Стороженко тривалий час не відчиняв двері детективам, захисник пояснив станом здоров’я чоловіка, уточнивши, що той має захворювання і в день обшуків проходив обстеження для подальшої операції. 

У травні 2023 року ще 2 суддів Верховного суду подали у відставку. Це Лариса Мороз (подала заяву 22 травня, звільнена 8 червня) і Олександр Золотніков (подав заяву 12 травня, звільнений 6 червня).

Крім того, ще двоє суддів подали заяви на звільнення у квітні: Тетяна Матієк (пішла у відставку 23 травня) і В’ячеслав Маринич, який згодом передумав залишати посаду.

Слідство не розголошувало імена суддів, у яких, крім голови Верховного суду Всеволода Князєва, проводили обшуки. Прокурор не став відповідати на питання УП про те, майно скількох суддів арештоване.

Водночас, із публічного судового реєстру відомо, що "мічені" кошти з хабара знайшли у квартирі судді Жанни Єленіної. Йдеться про 50 тисяч доларів. 

Також за інформацією ЗМІ, ще однією фігуранткою справи, у якої арештували майно, може бути суддя Ірина Григор’єва

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Теми: Князєв ВсеволодВерховний суд
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