Судья, которого обыскивали по делу Князева, уволился из Верховного суда

Один из судей Верховного суда Сергей Стороженко, фигурирующий в деле о взяточничестве председателя ВС Всеволода Князева, за несколько дней до обысков подал в отставку.

Источник: решение ВСП; корреспондент УП из зала Высшего антикоррупционного суда

Детали: Стороженко подал в отставку за 4 дня до обысков, 11 мая. Высший совет правосудия удовлетворил его заявление 8 июня, уволив судью.

Ночью с 15 на 16 мая у него прошли обыски. Детективы изъяли у Стороженко только iPhone, деньги не изымали. Телефон арестовали. Он попросил снять арест, однако Апелляционная палата Антикоррупционного суда отказала в этом.

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Следствие считает, что мужчина мог быть причастен к делу о взятках. По словам прокурора, часть преступных средств могли вывозить из помещения Верховного суда в машине Стороженко.

Подозрение судье не объявляли.

Прокурор рассказал, что во время обыска Стороженко около полутора часов не открывал двери сотрудниками Национального антикоррупционного бюро. А потом на его телефоне нашли мессенджеры с удаленными переписками.

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Поэтому правоохранители отдали iPhone на экспертизу, считая, что в удалённых переписках могла быть ценная для следствия информация.

В то же время адвокат судьи заявил, что Стороженко добровольно отдал детективам телефон в разблокированном состоянии и разрешил проверить деньги, найденные во время обыска.

Адвокат уверял, что судья не имеет отношения к криминальным событиям.

То, что Стороженко долго не открывал двери детективам, защитник объяснил состоянием здоровья мужчины, уточнив, что у него заболевание и в день обысков он проходил обследование для дальнейшей операции.

В мае 2023 еще 2 судей Верховного суда подали в отставку. Это Лариса Мороз (подала заявление 22 мая, уволена 8 июня) и Александр Золотников (подал заявление 12 мая, уволен 6 июня).

Кроме того, еще двое судей подали заявления на увольнение в апреле: Татьяна Матиек (ушла в отставку 23 мая) и Вячеслав Маринич, впоследствии передумавший покидать пост.

Следствие не разглашало имена судей, у которых кроме главы Верховного суда Всеволода Князева проводили обыски. Прокурор не стал отвечать на вопрос УП о том, имущество скольких судей арестовано.

В то же время из публичного судебного реестра известно, что "меченые" средства со взятки нашли в квартире судьи Жанны Елениной. Речь идет о 50 тысячах долларов.

Также по информации СМИ, еще одной фигуранткой дела, у которой арестовали имущество, может быть судья Ирина Григорьева.

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