Подрыв Каховской ГЭС: погибло 17 человек, из них 13 от утопления
В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС, по официальным данным, погибло 17 человек, из них 13 в результате утопления и 4 – от огнестрельных ранений во время эвакуации.
Источник: министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram
Дословно: "Погибло 17 человек. Из них 13 – в результате утопления, еще 4 получили несовместимые с жизнью огнестрельные ранения во время эвакуации. Неразысканными остается 31 человек".
Детали: Клименко сообщил, что на Новоронцовщине частично восстановили централизованное водоснабжение населения.
"Там, где до сих пор отсутствует водоснабжение (а это более 167 тысяч абонентов только на Днепропетровщине), организован подвоз питьевой и технической воды. Всего подвезено жителям Днепропетровской области более 11 тысяч тонн воды", - добавил он.
Подтопленными остаются 876 домов. Всего эвакуированы из опасных зон 3614 человек, из которых 474 ребенка и 80 маломобильных лиц.
Что предшествовало: 17 июня в МВД отмечали, что в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС известно уже о 16 погибших, без вести пропавшим считается 31 человек.
11 июня российские войска обстреляли лодки с гражданскими, которые эвакуировались из оккупированного левого берега Херсонщины, в результате чего, по данным прокуратуры, 3 человека погибли и 23 травмированы.
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Предыстория:
- В ночь на 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию (которую заминировали еще в прошлом году), разрушив машинный зал и плотину, станцию невозможно восстановить. Укргидроэнерго ожидает срабатывания водохранилища в течение следующих 4 дней. Обмеление Каховского водохранилища угрожает безопасности Запорожской атомной электростанции.
- Подрыв Каховской ГЭС вызвал экологическую катастрофу. Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация.
- СМИ сообщали, что разведывательные данные США указывают на более вероятную причастность России к подрыву. Также американские спутники зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС незадолго до ее разрушения.
- Международный уголовный суд начал расследование подрыва россиянами Каховской ГЭС, представители МУС посетили Херсонскую область.