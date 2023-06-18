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Подрыв Каховской ГЭС: погибло 17 человек, из них 13 от утопления

Катерина ТищенкоВоскресенье, 18 июня 2023, 21:21
Подрыв Каховской ГЭС: погибло 17 человек, из них 13 от утопления
эвакуация из Херсонской области, фото ГСЧС

В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС, по официальным данным, погибло 17 человек, из них 13 в результате утопления и 4 – от огнестрельных ранений во время эвакуации.

Источник: министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram

Дословно: "Погибло 17 человек. Из них 13 – в результате утопления, еще 4 получили несовместимые с жизнью огнестрельные ранения во время эвакуации. Неразысканными остается 31 человек".

Детали: Клименко сообщил, что на Новоронцовщине частично восстановили централизованное водоснабжение населения.

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"Там, где до сих пор отсутствует водоснабжение (а это более 167 тысяч абонентов только на Днепропетровщине), организован подвоз питьевой и технической воды. Всего подвезено жителям Днепропетровской области более 11 тысяч тонн воды", - добавил он.

Подтопленными остаются 876 домов. Всего эвакуированы из опасных зон 3614 человек, из которых 474 ребенка и 80 маломобильных лиц.

Что предшествовало: 17 июня в МВД отмечали, что в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС известно уже о 16 погибших, без вести пропавшим считается 31 человек.

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11 июня российские войска обстреляли лодки с гражданскими, которые эвакуировались из оккупированного левого берега Херсонщины, в результате чего, по данным прокуратуры, 3 человека погибли и 23 травмированы. 

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Предыстория:

Темы: Каховская ГЭСМВД
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