Підрив Каховської ГЕС: зросла кількість загиблих

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС відомо вже про 16 загиблих, безвісти зниклою вважається 31 особа.

Джерело: МВС України

Дослівно: "Загинуло 16 осіб: 14 – на Херсонщині та 2 – на Миколаївщині. Зниклими безвісти вважається 31 особа".

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Деталі: Станом на 17 червня підтопленими залишаються 1300 будинків. З них 1274 – на території Херсонської та 26 – Миколаївської областей.

Всього з цих територій евакуйовано 3614 осіб, з яких 474 дитини та 80 маломобільних осіб.

Поліція прийняла понад 4800 заяв громадян щодо пошкодження майна. Перевірили 13,5 тисяч квартир та будинків.

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Що передувало: Станом на 12 червня повідомлялося про 10 загиблих і 20 поранених на підконтрольній Украіні Херсоншині внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС. Безвісти зниклими вважалися 35 людей. Також було відомо про 2 загиблих на Миколаївщині.

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