Підрив Каховської ГЕС: зросла кількість загиблих
Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС відомо вже про 16 загиблих, безвісти зниклою вважається 31 особа.
Джерело: МВС України
Дослівно: "Загинуло 16 осіб: 14 – на Херсонщині та 2 – на Миколаївщині. Зниклими безвісти вважається 31 особа".
Деталі: Станом на 17 червня підтопленими залишаються 1300 будинків. З них 1274 – на території Херсонської та 26 – Миколаївської областей.
Всього з цих територій евакуйовано 3614 осіб, з яких 474 дитини та 80 маломобільних осіб.
Поліція прийняла понад 4800 заяв громадян щодо пошкодження майна. Перевірили 13,5 тисяч квартир та будинків.
Що передувало: Станом на 12 червня повідомлялося про 10 загиблих і 20 поранених на підконтрольній Украіні Херсоншині внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС. Безвісти зниклими вважалися 35 людей. Також було відомо про 2 загиблих на Миколаївщині.
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Передісторія:
- У ніч на 6 червня російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію (яку замінували ще минулого року), зруйнувавши машинну залу і греблю, станцію неможливо відновити. Зміління Каховського водосховища загрожує безпеці ЗАЕС.
- Підрив Каховської ГЕС спричинив екологічну катастрофу. Вода з водосховища почала затоплювати міста й села, почалася евакуація.
- ЗМІ повідомляли, що розвідувальні дані США вказують на більш імовірну причетність Росії до підриву. Також американські супутники зафіксували вибух на Каховській ГЕС незадовго до її руйнування.
- Міжнародний кримінальний суд почав розслідування підриву росіянами Каховської ГЕС, представники МКС відвідали Херсонщину.