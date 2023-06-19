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Пєсков прокоментував рішення Росії не пустити місію ООН на лівобережжя Херсонщини

Альона Мазуренко Понеділок, 19 червня 2023, 14:06
Пєсков прокоментував рішення Росії не пустити місію ООН на лівобережжя Херсонщини
ДМИТРО ПЄСКОВ, ФОТО ТАСС

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що російські окупанти не пропустять представників ООН на підтоплене після підриву Каховської ГЕС лівобережжя Херсонщини, бо їм "важко гарантувати безпеку".

Джерело: кремлівське агентство ТАСС

Пряма мова: "Не знаю точно нюансів, але там дуже багато питань: як переходити лінії зіткнення, гарантування безпеки... ви знаєте, що там постійні обстріли, провокації, обстрілюються цивільні об'єкти, гинуть люди. Тому тут це все дуже складно і дуже складно забезпечити безпеку – ну і багато інших нюансів".

Що було раніше: Гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун заявила, що РФ відмовилася пропускати гуманітарну місію ООН до людей на лівому березі Херсонської області, які постраждали внаслідок руйнування Каховської гідроелектростанції.

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Теми: Каховська ГЕСООНРосіявійна
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