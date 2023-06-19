Пєсков прокоментував рішення Росії не пустити місію ООН на лівобережжя Херсонщини
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що російські окупанти не пропустять представників ООН на підтоплене після підриву Каховської ГЕС лівобережжя Херсонщини, бо їм "важко гарантувати безпеку".
Джерело: кремлівське агентство ТАСС
Пряма мова: "Не знаю точно нюансів, але там дуже багато питань: як переходити лінії зіткнення, гарантування безпеки... ви знаєте, що там постійні обстріли, провокації, обстрілюються цивільні об'єкти, гинуть люди. Тому тут це все дуже складно і дуже складно забезпечити безпеку – ну і багато інших нюансів".
Що було раніше: Гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун заявила, що РФ відмовилася пропускати гуманітарну місію ООН до людей на лівому березі Херсонської області, які постраждали внаслідок руйнування Каховської гідроелектростанції.
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Передісторія:
- У ніч на 6 червня російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію (яку замінували ще минулого року), зруйнувавши машинну залу і греблю, станцію неможливо відновити. Зміління Каховського водосховища загрожує безпеці ЗАЕС.
- Підрив Каховської ГЕС спричинив екологічну катастрофу. Вода з водосховища почала затоплювати міста й села, почалася евакуація.
- ЗМІ повідомляли, що розвідувальні дані США вказують на більш імовірну причетність Росії до підриву. Також американські супутники зафіксували вибух на Каховській ГЕС незадовго до її руйнування.
- Міжнародний кримінальний суд почав розслідування підриву росіянами Каховської ГЕС, представники МКС відвідали Херсонщину.
- Станом на 18 червня відомо про 17 загиблих внаслідок підриву Каховської ГЕС, ще 31 особа зникла безвісти.