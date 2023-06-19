Песков прокомментировал решение России не пустить миссию ООН на левобережье Херсонщины
Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что российские оккупанты не пропустят представителей ООН на подтопленное после подрыва Каховской ГЭС левобережье Херсонщины, потому что им "трудно гарантировать безопасность".
Источник: кремлевское агентство ТАСС
Прямая речь: "Не знаю точно нюансов, но там очень много вопросов: как переходить линии соприкосновения, обеспечение безопасности... вы знаете, что там постоянные обстрелы, провокации, обстреливаются гражданские объекты, гибнут люди. Поэтому здесь это все очень сложно и очень сложно обеспечить безопасность - ну и много других нюансов".
Что было раньше: Гуманитарный координатор ООН в Украине Дениз Браун заявила, что РФ отказалась пропускать гуманитарную миссию ООН к людям на левом берегу Херсонской области, которые пострадали в результате разрушения Каховской гидроэлектростанции.
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Предыстория:
- В ночь на 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию (которую заминировали еще в прошлом году), разрушив машинный зал и плотину, станцию невозможно восстановить. Укргидроэнерго ожидает срабатывания водохранилища в течение следующих 4 дней. Обмеление Каховского водохранилища угрожает безопасности Запорожской атомной электростанции.
- Подрыв Каховской ГЭС вызвал экологическую катастрофу. Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация.
- СМИ сообщали, что разведывательные данные США указывают на более вероятную причастность России к подрыву. Также американские спутники зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС незадолго до ее разрушения.
- Международный уголовный суд начал расследование подрыва россиянами Каховской ГЭС, представители МУС посетили Херсонскую область.
- По состоянию на 18 июня известно о 17 погибших в результате подрыва Каховской ГЭС, еще 31 человек пропал без вести.