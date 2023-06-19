Песков прокомментировал решение России не пустить миссию ООН на левобережье Херсонщины

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что российские оккупанты не пропустят представителей ООН на подтопленное после подрыва Каховской ГЭС левобережье Херсонщины, потому что им "трудно гарантировать безопасность".

Источник: кремлевское агентство ТАСС

Прямая речь: "Не знаю точно нюансов, но там очень много вопросов: как переходить линии соприкосновения, обеспечение безопасности... вы знаете, что там постоянные обстрелы, провокации, обстреливаются гражданские объекты, гибнут люди. Поэтому здесь это все очень сложно и очень сложно обеспечить безопасность - ну и много других нюансов".

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Что было раньше: Гуманитарный координатор ООН в Украине Дениз Браун заявила, что РФ отказалась пропускать гуманитарную миссию ООН к людям на левом берегу Херсонской области, которые пострадали в результате разрушения Каховской гидроэлектростанции.

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