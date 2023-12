Резніков у Сінгапурі зустрівся з головою Пентагону

Міністр оборони України Олексій Резніков 2 червня зустрівся в Сінгапурі з міністром оборони Сполучених Штатів Америки Ллойдом Остіном.

Джерело: Олексій Резніков у Twitter

Пряма мова: "Я був радий зустрітися з моїм американським колегою і великим другом Ллойдом Остіном III в кулуарах Діалогу Шангрі-Ла.

Українсько-американське партнерство міцне. Ми продовжимо працювати задля забезпечення перемоги України та відновлення миру в Європі".

I was happy to meet with my 🇺🇲 colleague and great friend Lloyd Austin III @SecDef on the sidelines of the IISS Shangri-La Dialogue.

The Ukraine-US partnership is strong. We will continue working to ensure Ukraine's victory and to restore peace in Europe.

🇺🇦🤝🇺🇲 pic.twitter.com/BgsrMOU6JU