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Резніков у Сінгапурі зустрівся з головою Пентагону

Олена РощінаП'ятниця, 2 червня 2023, 17:50
Резніков у Сінгапурі зустрівся з головою Пентагону
Олексій Резніков і Ллойд Остін у Сінгапурі, фото з Twitter Резнікова

Міністр оборони України Олексій Резніков 2 червня зустрівся в Сінгапурі з міністром оборони Сполучених Штатів Америки Ллойдом Остіном.

Джерело: Олексій Резніков у Twitter

Пряма мова: "Я був радий зустрітися з моїм американським колегою і великим другом Ллойдом Остіном III в кулуарах Діалогу Шангрі-Ла. 

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Нагадаємо: "Діалог Шангрі-Ла" – найбільший в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні безпековий форум, який проводить Міжнародний інститут стратегічних досліджень (The International Institute for Strategic Studies, IISS). 

Цього року він відбувається в Сінгапурі 2-4 червня.

Теми: РезніковСШАСінгапур
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