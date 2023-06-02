Резніков у Сінгапурі зустрівся з головою Пентагону
Міністр оборони України Олексій Резніков 2 червня зустрівся в Сінгапурі з міністром оборони Сполучених Штатів Америки Ллойдом Остіном.
Джерело: Олексій Резніков у Twitter
Пряма мова: "Я був радий зустрітися з моїм американським колегою і великим другом Ллойдом Остіном III в кулуарах Діалогу Шангрі-Ла.
Українсько-американське партнерство міцне. Ми продовжимо працювати задля забезпечення перемоги України та відновлення миру в Європі".
I was happy to meet with my 🇺🇲 colleague and great friend Lloyd Austin III @SecDef on the sidelines of the IISS Shangri-La Dialogue.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 2, 2023
The Ukraine-US partnership is strong. We will continue working to ensure Ukraine's victory and to restore peace in Europe.
🇺🇦🤝🇺🇲 pic.twitter.com/BgsrMOU6JU
Нагадаємо: "Діалог Шангрі-Ла" – найбільший в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні безпековий форум, який проводить Міжнародний інститут стратегічних досліджень (The International Institute for Strategic Studies, IISS).
Цього року він відбувається в Сінгапурі 2-4 червня.