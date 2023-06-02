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Рейд укриттями в Києві: прокуратура розслідує розкрадання бюджетних коштів

Валентина РоманенкоП'ятниця, 2 червня 2023, 20:19
Рейд укриттями в Києві: прокуратура розслідує розкрадання бюджетних коштів
фото прокуратури

Прокуратура спільно з поліцією розслідує факти розкрадань бюджетних коштів, виділених на ремонт укриттів у Києві.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: За даними КМДА, у 2022-2023 років із міського бюджету на облаштування укриттів було виділено 1,2 млрд гривень.

У межах слідства зібрано докази, які підтверджують злочинні дії та змову замовників робіт з переможцями тендерів, направлені на розтрату та заволодіння бюджетними коштами під час реконструкції об’єктів укриття.

Зокрема, під час проведення огляду лише одного з об’єктів цивільного захисту у Святошинському районі правоохоронці із залученням експертів зафіксували факти невиконання робіт в повному обсязі, незадовільне їх виконання, використання неякісних легкозаймистих, пожежонебезпечних матеріалів із завищенням їх вартості на понад 1 млн грн.

2 червня, у вказаному провадженні слідчі спільно з оперативними працівниками поліції продовжують огляди ряду укриттів та споруд цивільного захисту, розташованих на території міста Києва.

Станом на 19:00 оглянуто 15 об’єктів.

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Також за аналогічними фактами розкрадання бюджетних коштів під час ремонту об’єктів цивільного захисту здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях органами досудового розслідування Деснянського, Подільського, Голосіївського та Солом’янського районів Києва.

Правоохоронні органи столиці проводять системну роботу для документування фактів розтрати та заволодіння бюджетними коштами, які виділялися на ремонт укриттів та споруд цивільного захисту як посадовцями, так і суб’єктами господарювання.

Зазначається, що прокурори постійно вживають заходів про зобов’язання уповноважених осіб привести у стан готовності сховища у Києві.

 Під час перевірок стану утримання захисних споруд, які проводилися із залученням працівників ДСНС України, встановлено, що значна кількість сховищ у різних районах міста Києва не готові повноцінно виконувати свої функції.

Впродовж 2022-2023 років прокуратура пред’явила до судів 28 позовів про зобов’язання балансоутримувачів та власників привести захисні цивільні споруди загальною площею близько 11, 5 тис. кв м та місткістю для 11656 осіб у стан готовності до використання за призначенням.

На даний час за реагування прокурорів балансоутримувачами та власниками добровільно приведено у стан готовності 5 сховищ, у тому числі комунальних закладів охорони здоров’я, місткістю на 1081 особу, що підтверджується актами органів Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Теми: укриттяКиївпрокуратура
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