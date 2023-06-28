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Пригожин планировал взять Шойгу и Герасимова в плен – WSJ

Евгений КизиловСреда, 28 июня 2023, 19:01
Пригожин планировал взять Шойгу и Герасимова в плен – WSJ
пригожин и шойгу, коллаж уп

Владелец "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин во время своего восстания намеревался захватить министра обороны РФ Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова.

Источник: американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников

Детали: По их словам, планировалось, что Шойгу и Герасимов будут взяты в плен во время запланированного ими визита в южный регион России, граничащий с Украиной. Но Федеральная служба безопасности узнала об этом замысле еще за два дня до того.

Командующий Нацгвардии России Виктор Золотов утверждает, что из лагеря Пригожина произошла утечка данных. При этом известно, что глава "ЧВК" узнал, что его план раскрыт, и был вынужден начать операцию раньше.

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По мнению западных чиновников, Пригожин сообщил о своих намерениях кое-кому в высшем военном руководстве РФ, в том числе генералу Сергею Суровикину.

Пока не удалось установить, откуда ФСБ получила информацию - от Суровикина или еще от кого-то.

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Темы: ПригожинМинобороныРосcияпленные
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