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Пригожин планировал взять Шойгу и Герасимова в плен – WSJ

Евгений КизиловСреда, 28 июня 2023, 19:01
Пригожин планировал взять Шойгу и Герасимова в плен – WSJ
пригожин и шойгу, коллаж уп

Владелец "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин во время своего восстания намеревался захватить министра обороны РФ Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова.

Источник: американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников

Детали: По их словам, планировалось, что Шойгу и Герасимов будут взяты в плен во время запланированного ими визита в южный регион России, граничащий с Украиной. Но Федеральная служба безопасности узнала об этом замысле еще за два дня до того.

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Командующий Нацгвардии России Виктор Золотов утверждает, что из лагеря Пригожина произошла утечка данных. При этом известно, что глава "ЧВК" узнал, что его план раскрыт, и был вынужден начать операцию раньше.

По мнению западных чиновников, Пригожин сообщил о своих намерениях кое-кому в высшем военном руководстве РФ, в том числе генералу Сергею Суровикину.

Пока не удалось установить, откуда ФСБ получила информацию - от Суровикина или еще от кого-то.

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Темы: ПригожинМинобороныРосcияпленные
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