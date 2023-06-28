Пригожин планировал взять Шойгу и Герасимова в плен – WSJ
Владелец "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин во время своего восстания намеревался захватить министра обороны РФ Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова.
Источник: американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников
Детали: По их словам, планировалось, что Шойгу и Герасимов будут взяты в плен во время запланированного ими визита в южный регион России, граничащий с Украиной. Но Федеральная служба безопасности узнала об этом замысле еще за два дня до того.
Командующий Нацгвардии России Виктор Золотов утверждает, что из лагеря Пригожина произошла утечка данных. При этом известно, что глава "ЧВК" узнал, что его план раскрыт, и был вынужден начать операцию раньше.
По мнению западных чиновников, Пригожин сообщил о своих намерениях кое-кому в высшем военном руководстве РФ, в том числе генералу Сергею Суровикину.
Пока не удалось установить, откуда ФСБ получила информацию - от Суровикина или еще от кого-то.
Предыстория:
- Вечером 23 июня главарь "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям его ЧВК и из-за этого 25 тысяч наемников идут на Москву "восстанавливать справедливость".
- 24 июня "вагнеровцы" взяли под контроль военные объекты Ростова-на-Дону и захватили военные объекты в Воронеже, шли "на Москву" – и в столице РФ уже готовились к обороне.
- Диктатор Владимир Путин в экстренном обращении заявил о предательстве и "мятеже". По данным украинской разведки, он экстренно выехал из Москвы на Валдай.
- Вечером того же дня после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин заявил, что его наемники возвращаются в полевые лагеря. Уголовное дело в отношении Пригожина в РФ пообещали закрыть, а он должен был "уйти в Беларусь".
- Путин официально предложил вагнеровцам выбор: присоединиться к Минобороны РФ, к другим военным формированиям или поехать в Беларусь. Тяжелое вооружение "Вагнера" готовятся передать Минобороны РФ.