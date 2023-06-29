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Буданов відповів, чи залишаються "вагнерівці" на території України

Роман Кравець, Альона Мазуренко Четвер, 29 червня 2023, 14:40
Буданов відповів, чи залишаються вагнерівці на території України
КИРИЛО БУДАНОВ. ФОТО З САЙТУ ГУР МОУ

Глава Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що наразі "вагнерівці" все ще є на півдні України та в окупованому Луганську, де у них база. За словами глави ГУР, участі у бойових діях найманці зараз не приймають.

Джерело: Буданов у коментарі "Українській правді"

Зокрема у Буданова запитали, чи залишаються "вагнерівці" на території України.

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Пряма мова: "Станом на зараз вони на території Луганська на базі, яка існує з 2014 року.

Також вони перебувають у деяких районах на Півдні України. Але участі у бойових діях не приймають".

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Теми: ВагнеррозвідкаБудановУкраїна
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