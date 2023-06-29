Буданов відповів, чи залишаються "вагнерівці" на території України
Четвер, 29 червня 2023, 14:40
Глава Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що наразі "вагнерівці" все ще є на півдні України та в окупованому Луганську, де у них база. За словами глави ГУР, участі у бойових діях найманці зараз не приймають.
Джерело: Буданов у коментарі "Українській правді"
Зокрема у Буданова запитали, чи залишаються "вагнерівці" на території України.
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Пряма мова: "Станом на зараз вони на території Луганська на базі, яка існує з 2014 року.
Також вони перебувають у деяких районах на Півдні України. Але участі у бойових діях не приймають".
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- Увечері 23 червня ватажок "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах його ПВК і через це 25 тисяч найманців ідуть на Москву "відновлювати справедливість".
- Пізно ввечері 23 червня генерал Сергій Суровікін записав відеозвернення, у якому закликав найманців "зупинитися".
- 24 червня "вагнерівці" узяли під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону і захопили військові об'єкти у Воронежі, йшли "на Москву" – і у столиці РФ уже готувалися до оборони.
- 24 червня після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці повертаються у польові табори. Кримінальну справу проти Пригожина в РФ побіцяли закрити, а він мав "піти в Білорусь".
- 26 червня Пригожин заявив, що метою його маршу на Москву було захистити групу "Вагнер" від знищення, адже до 1 липня найманці мали б підписати контракт із Міноборони РФ, а вони не хотіли. Він також заявив, що зупинився, щоб "не проливати російську кров", коли Лукашенко запропонував йому знайти шляхи вирішення для подальшої роботи "ПВК Вагнер" у "законній юрисдикції". Пригожин начебто наразі уже в Білорусі.
- Лукашенко заявив, що ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин врешті відмовився від своїх вимог щодо звільнення міністра оборони Росії Сергія Шойгу та глави Генштабу РФ Валерія Герасимова.
- Путін офіційно запропонував вагнерівцям приєднатися до інших воєнних формувань, Міноборони РФ чи перейти в Білорусь. Важке озброєння "Вагнера" готуються передати Міноборони РФ.