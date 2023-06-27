Лукашенко заявив, що Пригожин відмовився від претензій до Шойгу й Герасимова
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин врешті відмовився від своїх вимог щодо звільнення міністра оборони Росії Сергія Шойгу та глави Генштабу РФ Валерія Герасимова.
Джерело: Лукашенко на церемонії вручення погонів вищому офіцерському складу, цитує держінформагентство "БелТА"
Деталі: За словами Лукашенка, після кількох раундів переговорів Пригожин у підсумку відмовився від своїх початкових вимог.
Пряма мова: "Він мені сказав: "Я не буду вимагати від президента (Путіна - ред.), щоб він віддав Шойгу і Герасимова, і зустрічі навіть просити не буду", я кажу: "Ну і добре. Це дуже хороший крок. Не треба в цій ситуації, напружуючи обстановку, вимагати нездійсненне".
Наступною умовою, про виконання якої домовилися обидві сторони, за словами Лукашенка, це зупинка подальшого руху колони ПВК на Москву.
Передісторія:
- Увечері 23 червня ватажок "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах його ПВК і через це 25 тисяч найманців ідуть на Москву "відновлювати справедливість".
- 24 червня "вагнерівці" узяли під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону і захопили військові об'єкти у Воронежі, йшли "на Москву" – і у столиці РФ уже готувалися до оборони.
- Диктатор Володимир Путін в екстреному зверненні заявив про зраду й "заколот". За даними української розвідки, він екстрено виїхав з Москви на Валдай.
- Ввечері того ж дня після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці повертаються у польові табори. Кримінальну справу проти Пригожина в РФ побіцяли закрити, а він мав "піти в Білорусь".
- 26 червня Пригожин заявив, що метою його маршу на Москву було захистити групу "Вагнер" від знищення, адже до 1 липня найманці мали б підписати контракт із Міноборони РФ, а вони не хотіли. Він також заявив, що зупинився, щоб "не проливати російську кров", коли Лукашенко запропонував йому знайти шляхи вирішення для подальшої роботи "ПВК Вагнер" у "законній юрисдикції". Пригожин начебто наразі уже в Білорусі.
- Путін офіційно запропонував вагнерівцям приєднатися до інших воєнних формувань, Міноборони РФ чи перейти в Білорусь. Важке озброєння "Вагнера" готуються передати Міноборони РФ.