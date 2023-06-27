Лукашенко заявив, що Пригожин відмовився від претензій до Шойгу й Герасимова

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин врешті відмовився від своїх вимог щодо звільнення міністра оборони Росії Сергія Шойгу та глави Генштабу РФ Валерія Герасимова.

Джерело: Лукашенко на церемонії вручення погонів вищому офіцерському складу, цитує держінформагентство "БелТА"

Деталі: За словами Лукашенка, після кількох раундів переговорів Пригожин у підсумку відмовився від своїх початкових вимог.

Пряма мова: "Він мені сказав: "Я не буду вимагати від президента (Путіна - ред.), щоб він віддав Шойгу і Герасимова, і зустрічі навіть просити не буду", я кажу: "Ну і добре. Це дуже хороший крок. Не треба в цій ситуації, напружуючи обстановку, вимагати нездійсненне".

Реклама:

Наступною умовою, про виконання якої домовилися обидві сторони, за словами Лукашенка, це зупинка подальшого руху колони ПВК на Москву.

Передісторія: