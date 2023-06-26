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Пригожин розповів, що йому запропонував Лукашенко

"Українська правда"Понеділок, 26 червня 2023, 18:22
Пригожин розповів, що йому запропонував Лукашенко
євгеній пригожин, Getty Images

Ватажок групи бойовиків "ПВК Вагнер" Євгеній Пригожин зробив першу публічну заяву після невдалого заколоту. В ній він повідомив про пропозицію, що надійшла від білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Джерело: Пригожин у Telegram

Пряма мова: "Лукашенко простягнув руку і запропонував знайти шляхи вирішення для подальшої роботи "ПВК Вагнер" у законній юрисдикції".

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Деталі: За твердженням головного вагнерівця, Лукашенко звернувся до нього вже після того, як було ухвалене рішення розвертати колони вагнерівців.

Пригожин стверджує, що сам вирішив зупинити "похід на Москву", щоб "не проливати російську кров".

Передісторія:

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Теми: ПригожинЛукашенко
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