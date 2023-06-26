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Пригожин розповів, що йому запропонував Лукашенко

"Українська правда"Понеділок, 26 червня 2023, 18:22
Пригожин розповів, що йому запропонував Лукашенко
євгеній пригожин, Getty Images

Ватажок групи бойовиків "ПВК Вагнер" Євгеній Пригожин зробив першу публічну заяву після невдалого заколоту. В ній він повідомив про пропозицію, що надійшла від білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Джерело: Пригожин у Telegram

Пряма мова: "Лукашенко простягнув руку і запропонував знайти шляхи вирішення для подальшої роботи "ПВК Вагнер" у законній юрисдикції".

Деталі: За твердженням головного вагнерівця, Лукашенко звернувся до нього вже після того, як було ухвалене рішення розвертати колони вагнерівців.

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Пригожин стверджує, що сам вирішив зупинити "похід на Москву", щоб "не проливати російську кров".

Передісторія:

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Теми: ПригожинЛукашенко
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