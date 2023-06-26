Пригожин розповів, що йому запропонував Лукашенко
Понеділок, 26 червня 2023, 18:22
Ватажок групи бойовиків "ПВК Вагнер" Євгеній Пригожин зробив першу публічну заяву після невдалого заколоту. В ній він повідомив про пропозицію, що надійшла від білоруського диктатора Олександра Лукашенка.
Джерело: Пригожин у Telegram
Пряма мова: "Лукашенко простягнув руку і запропонував знайти шляхи вирішення для подальшої роботи "ПВК Вагнер" у законній юрисдикції".
Деталі: За твердженням головного вагнерівця, Лукашенко звернувся до нього вже після того, як було ухвалене рішення розвертати колони вагнерівців.
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Пригожин стверджує, що сам вирішив зупинити "похід на Москву", щоб "не проливати російську кров".
Передісторія:
- Увечері 23 червня ватажок "Вагнера" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах його ПВК і через це 25 тисяч найманців ідуть "відновлювати справедливість".
- 24 червня "вагнерівці" узяли під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону і захопили військові об'єкти у Воронежі, йшли "на Москву" – і у столиці РФ уже готувалися до оборони.
- Диктатор Володимир Путін в екстреному зверненні заявив про зраду й "заколот". За даними української розвідки, він екстрено виїхав з Москви на Валдай.
- Ввечері того ж дня після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці повертаються у польові табори. Кримінальну справу проти Пригожина в РФ побіцяли закрити, а він мав "піти в Білорусь".
- За даними російських провоєнних медіа та телеграм-каналів, під час заколоту "вагнерівці" збили літак Іл-22М (командний пункт) та шість гелікоптерів армії РФ, через що загинули від 13 до 20 осіб. Також у Росії від маршу приватної армії Пригожина постраждали 19 будинків і дороги.
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