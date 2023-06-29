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Буданов ответил, остаются ли "вагнеровцы" на территории Украины

Роман Кравец, Алена МазуренкоЧетверг, 29 июня 2023, 14:40
Буданов ответил, остаются ли вагнеровцы на территории Украины
КИРИЛЛ БУДАНОВ. ФОТО С САЙТА ГУР МОУ

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что сейчас "вагнеровцы" все еще есть на юге Украины и в оккупированном Луганске, где у них база. По словам главы ГУР, участия в боевых действиях наемники сейчас не принимают.

Источник: Буданов в комментарии "Украинской правде"

В частности у Буданова спросили, остаются ли "вагнеровцы" на территории Украины.

Прямая речь: "По состоянию на сейчас они на территории Луганска на базе, которая существует с 2014 года.

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Также они находятся в некоторых районах на Юге Украины. Но участия в боевых действиях не принимают".

Предыстория:

  • Вечером 23 июня главарь "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям его ЧВК и из-за этого 25 тысяч наемников идут на Москву "восстанавливать справедливость".
  • Поздно вечером 23 июня генерал Сергей Суровикин записал видеообращение, в котором призвал наемников "остановиться".
  • 24 июня "вагнеровцы" взяли под контроль военные объекты Ростова-на-Дону и захватили военные объекты в Воронеже, шли "на Москву" – и в столице РФ уже готовились к обороне.
  • 24 июня после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин заявил, что его наемники возвращаются в полевые лагеря. Уголовное дело в отношении Пригожина в РФ пообещали закрыть, а он должен был "уйти в Беларусь".
  • 26 июня Пригожин заявил, что целью его марша на Москву было защитить группу "Вагнер" от уничтожения, ведь до 1 июля наемники должны были бы подписать контракт с Минобороны РФ, а они не хотели. Он также заявил, что остановился, чтобы "не проливать российскую кровь", когда Лукашенко предложил ему найти пути решения для дальнейшей работы "ЧВК Вагнер" в "законной юрисдикции".
  • Лукашенко заявил, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в итоге отказался от своих требований об увольнении министра обороны России Сергея Шойгу и главы Генштаба РФ Валерия Герасимова.
  • Путин официально предложил вагнеровцам присоединиться к другим военным формированиям, Минобороны РФ или перейти в Беларусь. Тяжелое вооружение "Вагнера" готовятся передать Минобороны РФ.

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Темы: ВагнерразведкаБудановУкраина
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