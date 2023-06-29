Буданов ответил, остаются ли "вагнеровцы" на территории Украины
Четверг, 29 июня 2023, 14:40
Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что сейчас "вагнеровцы" все еще есть на юге Украины и в оккупированном Луганске, где у них база. По словам главы ГУР, участия в боевых действиях наемники сейчас не принимают.
Источник: Буданов в комментарии "Украинской правде"
В частности у Буданова спросили, остаются ли "вагнеровцы" на территории Украины.
Прямая речь: "По состоянию на сейчас они на территории Луганска на базе, которая существует с 2014 года.
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Также они находятся в некоторых районах на Юге Украины. Но участия в боевых действиях не принимают".
Предыстория:
- Вечером 23 июня главарь "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям его ЧВК и из-за этого 25 тысяч наемников идут на Москву "восстанавливать справедливость".
- Поздно вечером 23 июня генерал Сергей Суровикин записал видеообращение, в котором призвал наемников "остановиться".
- 24 июня "вагнеровцы" взяли под контроль военные объекты Ростова-на-Дону и захватили военные объекты в Воронеже, шли "на Москву" – и в столице РФ уже готовились к обороне.
- 24 июня после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин заявил, что его наемники возвращаются в полевые лагеря. Уголовное дело в отношении Пригожина в РФ пообещали закрыть, а он должен был "уйти в Беларусь".
- 26 июня Пригожин заявил, что целью его марша на Москву было защитить группу "Вагнер" от уничтожения, ведь до 1 июля наемники должны были бы подписать контракт с Минобороны РФ, а они не хотели. Он также заявил, что остановился, чтобы "не проливать российскую кровь", когда Лукашенко предложил ему найти пути решения для дальнейшей работы "ЧВК Вагнер" в "законной юрисдикции".
- Лукашенко заявил, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в итоге отказался от своих требований об увольнении министра обороны России Сергея Шойгу и главы Генштаба РФ Валерия Герасимова.
- Путин официально предложил вагнеровцам присоединиться к другим военным формированиям, Минобороны РФ или перейти в Беларусь. Тяжелое вооружение "Вагнера" готовятся передать Минобороны РФ.
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