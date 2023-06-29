Буданов ответил, остаются ли "вагнеровцы" на территории Украины

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что сейчас "вагнеровцы" все еще есть на юге Украины и в оккупированном Луганске, где у них база. По словам главы ГУР, участия в боевых действиях наемники сейчас не принимают.

Источник: Буданов в комментарии "Украинской правде"

В частности у Буданова спросили, остаются ли "вагнеровцы" на территории Украины.

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Прямая речь: "По состоянию на сейчас они на территории Луганска на базе, которая существует с 2014 года.

Также они находятся в некоторых районах на Юге Украины. Но участия в боевых действиях не принимают".

Предыстория: