Для поповнення втрат росіян агітують підписувати контракти на 3-5 місяців – Генштаб

В Алтайському краї РФ осіб з умовно-достроковим звільненням від відбування покарання агітують вступати в армію на кількамісячну контрактну службу.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Для поповнення втрат у живій силі противник продовжує агітувати власне населення до проходження військової служби у різний спосіб.

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У місті Зоринськ Алтайського краю представники кримінально-виконавчої служби проводять роз’яснювальну роботу серед осіб, які мають умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. Агітують щодо підписання ними контракту на 3-5 місяців військової служби".

Нагадаємо: На початку травня російські загарбники розпочали мобілізацію у тимчасово окупованому Маріуполі.