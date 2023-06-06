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За добу 5 червня ЗСУ ліквідували 800 російських загарбників

Валентина РоманенкоВівторок, 6 червня 2023, 11:58

За добу 5 червня Сили оборони ліквідували 8 сотень російських окупантів, 12 танків та 20 ББМ.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 211150 (+800) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3860 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7543 (+20) од,
  • артилерійських систем – 3603 (+36) од,
  • РСЗВ – 590 (+6) од,
  • засоби ППО ‒ 351 (+2) од,
  • літаків – 313 (+0) од,
  • гелікоптерів – 299 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3212 (+23),
  • крилаті ракети ‒ 1171 (+35),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6332 (+20) од,
  • спеціальна техніка ‒ 489 (+5).

Дані уточнюються.

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Теми: війнаГенштаб
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