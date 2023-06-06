За добу 5 червня ЗСУ ліквідували 800 російських загарбників
Вівторок, 6 червня 2023, 11:58
За добу 5 червня Сили оборони ліквідували 8 сотень російських окупантів, 12 танків та 20 ББМ.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 211150 (+800) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3860 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7543 (+20) од,
- артилерійських систем – 3603 (+36) од,
- РСЗВ – 590 (+6) од,
- засоби ППО ‒ 351 (+2) од,
- літаків – 313 (+0) од,
- гелікоптерів – 299 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3212 (+23),
- крилаті ракети ‒ 1171 (+35),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6332 (+20) од,
- спеціальна техніка ‒ 489 (+5).
Дані уточнюються.
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