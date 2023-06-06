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У Держдепі вірять, що РФ програє у війні проти України

"Європейська правда"Вівторок, 6 червня 2023, 16:20

Росія програє у розв'язаній війні проти України та має припинити агресію, поки не втратила ще більше.

Про це під час брифінгу заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, повідомляє "Європейська правда".

"Відверто кажучи, я вірю, що Росія програє у цій війні. Тому я сподіваюся, що Кремль переоцінить свою присутність, зупиниться, поки не втратив більше, та негайно покине українську територію", – зазначив Пател.

На прохання оцінити поточну ситуацію на полі бою представник Держдепу сказав, що не буде вдаватися в деталі або говорити від імені української влади.

Він також додав, що союзники продовжують забезпечувати українських військових технікою та тренуванням, щоб Україна змогла повернути свої території.

Раніше глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що українські сили можуть знайти слабкі місця в обороні військ РФ і використати їх під час контрнаступу.

Як повідомлялося, Сполучені Штати вважають, що разом із союзниками належним чином забезпечили Україну військовою допомогою для проведення контрнаступу.

ВІДЕО ДНЯ

У середині травня ЗМІ повідомляли, що українські війська розпочали операції з "формування" напередодні довгоочікуваного контрнаступу проти російських військ.

Теми: СШАУкраїнаРосіявійна
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