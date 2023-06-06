У Латвії збирають допомогу Україні після підриву Росією Каховської ГЕС

З огляду на те, що Каховська гідроелектростанція у Херсонській області України частково зруйнована вибухом, асоціація Tavi draugi ("Твої друзі") почала збір пожертвувань для постраждалих від повені.

Про це пише "Європейська правда".

Як повідомила Tavi draugi у Facebook, вона отримала від партнерів в Україні список необхідних речей і закликає всіх жителів Латвії допомогти, пожертвувавши речі першої необхідності.

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Йдеться зокрема про постільну білизну, рушники, подушки та ковдри, вологі й сухі серветки, мило, шампунь, гель для душу, зубну пасту, зубні щітки, памперси для дорослих та дітей, мийні засоби, консерви або продукти швидкого приготування з тривалим терміном зберігання, електрочайники, мікрохвильові печі та холодильники.

Пожертви можна здати в ангарі організації Tavi draugi в Ризі з понеділка по суботу з 10:00 до 18:00.

Благодійна організація Tavi draugi була заснована у 2013 році спершу для допомоги нужденним сім’ям і літнім людям на Різдво, але з початку повномасштабного вторгнення у 2022-му почала підтримувати українських біженців.

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Відтоді організація допомогла близько п’яти тисячам українців потрапити до Латвії й доправила до України гуманітарної допомоги на п’ять мільйонів євро.

Нагадаємо, вранці 6 червня Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, згодом обласна військова адміністрація підтвердила цю інформацію. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.

Глава МЗС Дмитро Кулеба раніше назвав підрив Росією Каховської ГЕС жахливим воєнним злочином і, ймовірно, найбільшою техногенною катастрофою в Європі за останні десятиліття. Інцидент засудили низка іноземних лідерів і європейських посадовців.