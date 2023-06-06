В Латвии собирают помощь Украине после подрыва Россией Каховской ГЭС

Учитывая то, что Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области Украины частично разрушена взрывом, ассоциация Tavi draugi ("Твои друзья") начала сбор пожертвований для пострадавших от наводнения.

Об этом пишет "Европейская правда".

Как сообщила Tavi draugi в Facebook, она получила от партнеров в Украине список необходимых вещей и призывает всех жителей Латвии помочь, пожертвовав вещи первой необходимости.

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Речь идет в частности о постельном белье, полотенцах, подушках и одеялах, влажных и сухих салфетках, мыле, шампуне, геле для душа, зубной пасте, зубных щетках, памперсах для взрослых и детей, моющих средствах, консервах или продуктах быстрого приготовления с длительным сроком хранения, электрочайниках, микроволновых печах и холодильниках.

Пожертвования можно сдать в ангаре организации Tavi draugi в Риге с понедельника по субботу с 10:00 до 18:00.

Благотворительная организация Tavi draugi была основана в 2013 году сначала для помощи нуждающимся семьям и пожилым людям на Рождество, но с начала полномасштабного вторжения в 2022-м начала поддерживать украинских беженцев.

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С тех пор организация помогла около пяти тысячам украинцев попасть в Латвию и доставила в Украину гуманитарной помощи на пять миллионов евро.

Напомним, утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, позже областная военная администрация подтвердила эту информацию. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.

Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал подрыв Россией Каховской ГЭС ужасным военным преступлением и, вероятно, крупнейшей техногенной катастрофой в Европе за последние десятилетия. Инцидент осудили ряд иностранных лидеров и европейских чиновников.