Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У США підтверджують успіхи України в районі Бахмута, але кажуть і про втрати – CNN

"Європейська правда"Четвер, 8 червня 2023, 17:59
У США підтверджують успіхи України в районі Бахмута, але кажуть і про втрати – CNN
фото: Getty Images

Українські війська зустріли більший, ніж очікувалося, опір з боку російських військ під час спроби прориву лінії оборони Росії в районі Бахмута в останні дні, але досягли перших успіхів.

Про це, як пише "Європейська правда", телеканалу CNN повідомили два американські високопосадовці.

За даними американської сторони, українським військам вдалося витіснити частину російських сил на сході в районі Бахмута. Однак росіяни, озброєні протитанковими ракетами, гранатометами і мінометами, чинять "жорсткий опір".

Російські сили вкопалися в оборонні лінії, які в деяких місцях мають глибину в кілька шарів і всіяні мінними полями, що, за словами співрозмовників CNN, "завдало значної шкоди українській бронетехніці".

Один з американських посадовців назвав втрати "значними", уточнивши, що йдеться про зокрема бронетранспортери MRAP, які США надали Україні.

Водночас співрозмовники CNN кажуть, що останні втрати українських сил не вплинуть на більш масштабний запланований український контрнаступ.

"Американські й західні посадовців давно очікували, що контрнаступ займе багато часу і поставить український персонал і техніку, зокрема й системи, що постачаються Заходом, під великий ризик", – вказує телеканал.

ВІДЕО ДНЯ

У четвер Третя штурмова бригада повідомила, що довкола Бахмута за останню добу вони відкинули російські сили з територій обсягом 1,8 кілометра вздовж фронтової лінії та на 1,2 кілометра в глибину фронту.

Крім того, українські джерела заявили в інтерв'ю західним ЗМІ, що Україна в четвер розпочала довгоочікуваний контрнаступ проти Росії.

Теми: БахмутвійнаУкраїнаСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Руйнування Каховської ГЕС: до Криму вода не надходитиме щонайменше рік – "Укргідроенерго"

Контрнаступ: Міноборони вже нарахувало 7 звільнених населених пунктів

Кулеба: Партнери не сумніваються, що Україна не причетна до підриву Каховської ГЕС

мапаУкраїна наступає на кількох напрямках, але з перемінним успіхом – західні ЗМІ

Мінна небезпека зросла на узбережжі Одещини

відеоДрон знищив супутникову систему зв’язку росіян: у Мінцифри показали відео

Усі новини...
Росія може готувати новий теракт, щоб звинуватити Україну – джерела в розвідці
На чотирьох напрямках ідуть важкі бої за кожен метр – Генштаб ЗСУ
Федоров показав, як за один виліт дронів вдалося знищити три танки і дві БМП
На Буданова було більше 10 замахів – розвідка
Останні новини
23:44
Новий президент Латвії: перепоною для вступу України до НАТО є не Угорщина
23:35
Як виховувати дитину одному – поради психологів
23:28
ЗСУ за тиждень взяли під контроль 16 кв. км на Бахмутському напрямку – Маляр
23:17
ЗМІ: США у вівторок оголосять про нову військову допомогу Україні, зокрема БМП
23:09
Розпад Росії після війни можливий, але є й інші сценарії – глава МЗС Латвії
22:55
Результати невтішні: Зеленський анонсував "проєкти рішень" щодо відповідальних за укриття
22:44
Макрон: Контрнаступ України може тривати "тижні, а то й місяці"
22:33
Зеленський провів Ставку: Втрати у ворога саме такі, як нам потрібно
22:17
США просувають реформу Радбезу ООН: більше постійних членів, але без права вето – WP
21:58
фотоРосіяни вдарили по місту на Донеччині: є загиблий та поранені
Усі новини...
Реклама: