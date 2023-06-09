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Російську агентуру викорінюють, підтримка Заходу стає суттєвішою – Данілов

"Українська правда"П'ятниця, 9 червня 2023, 03:50
Російську агентуру викорінюють, підтримка Заходу стає суттєвішою – Данілов
ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ. ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив про активне викоренення російської агентури в Україні і в інших демократичних країнах, а допомога Заходу стає суттєвішою.

Джерело: Данілов в інтерв’ю Українського радіо

Пряма мова: "Російська пропаганда свого часу дуже потужно працювала на території майже всіх країн. Більш того, вона всім доводила, що у нашої держави немає спроможності витримати ту навалу, яка буде здійснена РФ. І в лютому та на початку березня 2022 року, коли все розпочалося, багато країн "з-за рогу" спостерігали за подіями і чим все це закінчиться.

Як тільки ми почали чинити опір, а ми від початку повідомляли всім нашим партнерам, що ми будемо боронити свою країну, щойно ми почали досягати певних успіхів, допомога почала надходити все більше і більше.

І я можу сказати, що та допомога від країн-партнерів, яка була у березні-квітні-травні 2022 року, і та допомога, яка почала надходити, у березні-квітні 2023 року, – це зовсім інший рівень.

"Я хочу сказати, що останнім часом відбувається дуже багато процесів. В цій царині все більше і більше країн знаходять на своїй території так званих "агентів впливу", прямих шпигунів, які працювали на Російську Федерацію.

Якщо проаналізувати те, що було, умовно, рік, два чи три роки в минулому і те, що відбувається зараз, це шалені зрушення в цій царині".

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Теми: Данілов
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