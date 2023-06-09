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Российскую агентуру искореняют, поддержка Запада становится более существенной – Данилов

"Украинская правда"Пятница, 9 июня 2023, 03:50
Российскую агентуру искореняют, поддержка Запада становится более существенной – Данилов
АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ. ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил об активном искоренении российской агентуры в Украине и в других демократических странах, а помощь Запада становится более существенной.

Источник: Данилов в интервью Украинскому радио

Прямая речь: "Российская пропаганда в свое время очень мощно работала на территории почти всех стран. Более того, она всем доказывала, что у нашего государства нет способности выдержать то нашествие, которое будет осуществлено РФ. И в феврале и в начале марта 2022 года, когда все началось, многие страны "из-за угла" наблюдали за событиями и чем все это закончится.

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Как только мы начали сопротивляться, а мы изначально сообщали всем нашим партнерам, что мы будем защищать свою страну, как только мы начали достигать определенных успехов, помощь начала поступать все больше и больше.

И я могу сказать, что та помощь от стран-партнеров, которая была в марте-апреле-мае 2022 года, и та помощь, которая начала поступать, в марте-апреле 2023 года, - это совсем другой уровень.

"Я хочу сказать, что в последнее время происходит очень много процессов. В этой области все больше и больше стран находят на своей территории так называемых "агентов влияния", прямых шпионов, которые работали на Российскую Федерацию.

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Если проанализировать то, что было, условно, год, два или три года в прошлом и то, что происходит сейчас, это огромные сдвиги в этой области".

Темы: Данилов
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