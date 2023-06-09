Британія вперше звинуватила Іран у постачанні боєприпасів до Росії

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі в п’ятницю звинуватив Іран у постачанні Росії боєприпасів для ведення війни проти України.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в заяві Клеверлі, яку цитує Sky News.

"Іран забезпечує Росію постійним потоком зброї та боєприпасів, які використовуються для вбивства цивільних осіб в Україні", – сказав голова британського МЗС, що стало його першим офіційним звинуваченням Тегерана у військовій допомозі Москві.

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Клеверлі додав, що Росія в обмін на допомогу постачає Ірану "складні військові технології, фінансову підтримку та поради, які режим може використовувати для погроз нашим партнерам на Близькому Сході та придушення протестів".

"Велика Британія і наші партнери вже наклали санкції на багатьох відповідальних за цю смертоносну торгівлю зброєю і продовжуватимуть притягувати цей відчайдушний альянс до відповідальності", – наголосив він.

Раніше британські ЗМІ отримали доступ до імовірного контракту на постачання зброї, який може бути першим вагомим доказом того, що Іран продавав боєприпаси Росії для її війни в Україні.

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Заява Клеверлі з'явилась після того, як США опублікували супутникове фото, що є доказом будівництва в російській Республіці Татарстан заводу з виробництва іранських дронів-камікадзе, якими Росія знищує цивільну інфраструктуру в Україні.