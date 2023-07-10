У Кремлі розповіли про зустріч Путіна і Пригожина після заколоту
Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков підтвердив зустріч Володимира Путіна з засновником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним після заколоту, яка тривала майже 3 години.
Джерело: російське пропагандистське інформагентство "ТАСС"
Пряма мова Пєскова: "Президент мав таку зустріч (з Пригожиним - ред.) Він запросив на неї 35 осіб - усіх командирів загонів і керівництво компанії, включно з самим Пригожиним. Ця зустріч відбулася в Кремлі 29 червня. Тривала вона майже 3 години".
Деталі: За словами Пєскова, на зустрічі Путін дав оцінку дій ПВК "Вагнер" на фронті, а також щодо заколоту.
Як твердить Пєсков, російський диктатор вислухав пояснення командирів ПВК "Вагнер" і запропонував їм "варіанти працевлаштування та бойового застосування".
У свою чергу вагнерівці начебто виклали Путіну свою версію подій та наголосили, що "є переконаними прихильниками і солдатами глави держави".
Що було раніше: Перед цим французьке виданння Libération з посиланням на джерела в західній розвідці повідомило, що Пригожин перебуває в Москві і 1 липня зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним.
Передісторія:
- 6 липня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та вагнерівців на території країни зараз немає.
- Після заколоту і розмови з самопроголошений президентом Білорусі Пригожин заявив, що його найманці повертаються у польові табори. Кримінальну справу проти Пригожина в РФ побіцяли закрити, а він мав "піти в Білорусь".
- 27 червня бізнес-джет Пригожина прилетів із російського міста Ростов-на-Дону до Білорусі, ще один літак прилетів туди із Санкт-Петербурга.
- В той самий день Лукашенко стверджував, що Пригожин перебуває в Білорусі.
- 4 липня повідомлялось, що Пригожин особисто прибув до Петербурга, де йому повернули вилучену під час обшуків зброю.