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В Кремле рассказали о встрече Путина и Пригожина после мятежа

Станислав ПогориловПонедельник, 10 июля 2023, 13:44
В Кремле рассказали о встрече Путина и Пригожина после мятежа
Владимир Путин, Евгений Пригожин, фото: Getty Images

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков подтвердил встречу Владимира Путина с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным после мятежа, которая длилась почти 3 часа.

Источник: российское пропагандистское информагентство "ТАСС"

Прямая речь Пескова: "Президент имел такую встречу (с Пригожиным - ред.) Он пригласил на нее 35 человек - всех командиров отрядов и руководство компании, включая самого Пригожина. Эта встреча состоялась в Кремле 29 июня. Длилась она почти 3 часа".

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Детали: По словам Пескова, на встрече Путин дал оценку действий ЧВК "Вагнер" на фронте, а также относительно мятежа.

Как утверждает Песков, российский диктатор выслушал объяснения командиров ЧВК "Вагнер" и предложил им "варианты трудоустройства и боевого применения".

В свою очередь вагнеровцы якобы изложили Путину свою версию событий и отметили, что "являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства".

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Что предшествовало: Перед этим французское издание Libération со ссылкой на источники в западной разведке сообщило, что Пригожин находится в Москве и 1 июля встречался с российским диктатором Владимиром Путиным.

Предыстория:

  • 6 июля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и вагнеровцев на территории страны сейчас нет.
  • После мятежа и разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Пригожин заявил, что его наемники возвращаются в полевые лагеря. Уголовное дело против Пригожина в РФ пообещали закрыть, а он должен был "уйти в Беларусь".
  • 27 июня бизнес-джет Пригожина прилетел из российского города Ростов-на-Дону в Беларусь, еще один самолет прилетел туда из Санкт-Петербурга.
  • В тот же день Лукашенко утверждал, что Пригожин находится в Беларуси.
  • 4 июля сообщалось, что Пригожин лично прибыл в Петербург, где ему вернули изъятое во время обысков оружие.

Темы: ПригожинПутинвойна
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