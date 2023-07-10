В Кремле рассказали о встрече Путина и Пригожина после мятежа

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков подтвердил встречу Владимира Путина с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным после мятежа, которая длилась почти 3 часа.

Источник: российское пропагандистское информагентство "ТАСС"

Прямая речь Пескова: "Президент имел такую встречу (с Пригожиным - ред.) Он пригласил на нее 35 человек - всех командиров отрядов и руководство компании, включая самого Пригожина. Эта встреча состоялась в Кремле 29 июня. Длилась она почти 3 часа".

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Детали: По словам Пескова, на встрече Путин дал оценку действий ЧВК "Вагнер" на фронте, а также относительно мятежа.

Как утверждает Песков, российский диктатор выслушал объяснения командиров ЧВК "Вагнер" и предложил им "варианты трудоустройства и боевого применения".

В свою очередь вагнеровцы якобы изложили Путину свою версию событий и отметили, что "являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства".

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Что предшествовало: Перед этим французское издание Libération со ссылкой на источники в западной разведке сообщило, что Пригожин находится в Москве и 1 июля встречался с российским диктатором Владимиром Путиным.

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